Новикомбанк поддерживает промышленность Башкирии

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк оказывает финансовую поддержку промышленному производству Республики Башкортостан, организуя финансирование системообразующих предприятий региона. Банк заключил кредитное соглашение с АО "Башкирская содовая компания" на сумму 8,5 млрд рублей сроком на 3 года.

На сегодняшний день АО "Башкирская содовая компания" — один из крупнейших химических комплексов страны. Предприятие занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. АО "БСК" входит в топ-5 производственных компаний на территории Республики Башкортостан.

Новикомбанк активно поддерживает реальный сектор экономики Башкирии. При финансовом участии банка реализуются инновационные проекты нефтяной, газовой, химической и энергетической отраслей промышленности. В частности, осуществляется производство газотурбинных двигателей, узлов вертолетной техники, оборудования для нефтегазовой промышленности.

"Финансовая поддержка системообразующих производственных предприятий страны — одно из ключевых направлений деятельности Новикомбанка. Мы расширяем сотрудничество с партнерами в регионах присутствия и полностью поддерживаем их инновационные проекты. Новикомбанк предлагает оптимальный формат финансирования с использованием всех доступных госпрограмм льготного кредитования", — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.