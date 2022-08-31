Новикомбанк поддерживает промышленность Башкирии

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк оказывает финансовую поддержку промышленному производству Республики Башкортостан, организуя финансирование системообразующих предприятий региона. Банк заключил кредитное соглашение с АО "Башкирская содовая компания" на сумму 8,5 млрд рублей сроком на 3 года.
На сегодняшний день АО "Башкирская содовая компания" — один из крупнейших химических комплексов страны. Предприятие занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. АО "БСК" входит в топ-5 производственных компаний на территории Республики Башкортостан.
Новикомбанк активно поддерживает реальный сектор экономики Башкирии. При финансовом участии банка реализуются инновационные проекты нефтяной, газовой, химической и энергетической отраслей промышленности. В частности, осуществляется производство газотурбинных двигателей, узлов вертолетной техники, оборудования для нефтегазовой промышленности.
"Финансовая поддержка системообразующих производственных предприятий страны — одно из ключевых направлений деятельности Новикомбанка. Мы расширяем сотрудничество с партнерами в регионах присутствия и полностью поддерживаем их инновационные проекты. Новикомбанк предлагает оптимальный формат финансирования с использованием всех доступных госпрограмм льготного кредитования", — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.