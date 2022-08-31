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Игорь Комаров провел совещание о подготовке к Единому дню голосования в регионах ПФО

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 31 августа, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание, где обсудили вопросы подготовки к Единому дню голосования, охраны правопорядка и антитеррористической защищенности, а также соблюдения предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Говоря о предстоящих выборах, полпред президента РФ обратил внимание, что 11 сентября в округе состоятся 814 избирательных кампаний. Выборы пройдут во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат порядка 4,4 тыс. мандатов и выборных должностей - это 8% от всех мандатов в Приволжском федеральном округе.

Обращаясь к участникам совещания, Игорь Комаров отметил рост общественной поддержки президента России Владимира Путина, что способствует повышению доверия ко всей системе органов власти федерального и регионального уровней.

"Избирательная кампания в этом году проходит в условиях специальной военной операции. В этой связи очевидна консолидация всех патриотически настроенных сил и граждан. Наша общая задача - сделать все необходимое для обеспечения общественно-политической стабильности внутри страны. Это возможно при тесном взаимодействии всех уровней власти, оперативном реагировании на запросы людей", - сказал полномочный представитель президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан. Безусловным приоритетом, по словам полпреда, остаются охрана общественного порядка, обеспечение законности и легитимности в Единый день голосования.

По итогам совещания Игорь Комаров выразил уверенность, что выборы в этом году, продолжительность которых в разных регионах будет различаться (от одного до трех дней с 9 по 11 сентября), пройдут на высоком организационном уровне.

Напомним, в ПФО избираются главы четырех регионов (в Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Кировской и Саратовской областях), депутаты Госсовета Удмуртии, законодательного собрания Пензенской области, Саратовской областной думы и Кировской городской думы. В остальных регионах округа проходят основные и дополнительные региональные и муниципальные выборы.

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