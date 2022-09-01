Сбер рассказал, кто берет молодежную ипотеку

Эксперты аналитического центра Домклик от Сбера подвели итоги первого года действия молодежной ипотеки. С 1 сентября 2021 года банк снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет, что позволило гражданам, достигшим совершеннолетия, решать жилищные вопросы с помощью заемных средств. В июне 2022 года Сбер сделал молодежную ипотеку доступной по программе господдержки.

По данным аналитиков Домклик, в 2021 году банк выдал молодежи в возрасте от 18 до 20 лет жилищных кредитов на 2,4 млрд рублей, с января по август 2022 года - на 4,2 млрд рублей. Средняя сумма молодежной ипотеки в Сбере на 30% меньше, чем ипотеки в целом. Девушки берут ипотеку чаще, чем парни (64 и 36%, соответственно).

На покупку квартиры в новостройках Сбер выдал 20% таких кредитов, остальные 80% - на покупку вторичного жилья. Молодые люди приобретают в основном однокомнатные квартиры (46,5% всех выдач в 2022 году) - "двушки" (37%) и "трешки" (13,7%) менее востребованы. Приобретаются, как правило, квартиры небольшой площади: если средний метраж квартиры у заемщиков Сбера составляет 63 кв. м, то у юных клиентов - 45 кв. м.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка:

"В общем объеме ипотечных выдач молодежная ипотека занимает небольшую долю: за 2022 год банк выдал заемщикам в возрасте от 18 до 20 лет всего 1700 кредитов. Однако для нас важны такие программы, ведь они делают ипотеку доступной для молодых семей, зачастую нуждающихся в улучшении жилищных условий. Молодежная ипотека от Сбера помогает тысячам молодых пар решить квартирный вопрос на раннем этапе, создавать семьи в собственном жилье".

Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.