Сбер рассказал, кто берет молодежную ипотеку

Эксперты аналитического центра Домклик от Сбера подвели итоги первого года действия молодежной ипотеки. С 1 сентября 2021 года банк снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет, что позволило гражданам, достигшим совершеннолетия, решать жилищные вопросы с помощью заемных средств. В июне 2022 года Сбер сделал молодежную ипотеку доступной по программе господдержки.
По данным аналитиков Домклик, в 2021 году банк выдал молодежи в возрасте от 18 до 20 лет жилищных кредитов на 2,4 млрд рублей, с января по август 2022 года - на 4,2 млрд рублей. Средняя сумма молодежной ипотеки в Сбере на 30% меньше, чем ипотеки в целом. Девушки берут ипотеку чаще, чем парни (64 и 36%, соответственно).
На покупку квартиры в новостройках Сбер выдал 20% таких кредитов, остальные 80% - на покупку вторичного жилья. Молодые люди приобретают в основном однокомнатные квартиры (46,5% всех выдач в 2022 году) - "двушки" (37%) и "трешки" (13,7%) менее востребованы. Приобретаются, как правило, квартиры небольшой площади: если средний метраж квартиры у заемщиков Сбера составляет 63 кв. м, то у юных клиентов - 45 кв. м.
Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка:
"В общем объеме ипотечных выдач молодежная ипотека занимает небольшую долю: за 2022 год банк выдал заемщикам в возрасте от 18 до 20 лет всего 1700 кредитов. Однако для нас важны такие программы, ведь они делают ипотеку доступной для молодых семей, зачастую нуждающихся в улучшении жилищных условий. Молодежная ипотека от Сбера помогает тысячам молодых пар решить квартирный вопрос на раннем этапе, создавать семьи в собственном жилье".
Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.