Банк "Открытие" начал выдачу залоговых автокредитов без КАСКО

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил инновационный для рынка продукт - залоговый автокредит без КАСКО. Теперь клиенты банка могут самостоятельно решить, оформлять ли КАСКО или сэкономить, отказавшись от страхового полиса, при оформлении залогового автокредита.
Получить финансирование на покупку новой и подержанной машины возможно на сумму до 8 млн рублей, по ставке от 11,9%, сроком до семи лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Наилучшие кредитные условия доступны при подключении опции "ставка автомобилиста". Оформить автокредит без КАСКО возможно также в рамках спецпрограмм с автопроизводителями по брендам Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Hyundai и Kia.
"В последние месяцы россияне при покупке автомобиля все чаще обращаются к заемному финансированию. Однако, несмотря на оживление рынка автокредитования, в текущих экономических условиях реальные доходы населения, к сожалению, продолжают падение, а будущие автовладельцы стараются сэкономить, в том числе и на выросших страховых тарифах, - отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая. - Оформляя программу, клиенты могут значительно сэкономить на КАСКО, которое только дорожает в последнее время из-за роста стоимости запчастей и ремонта. Именно поэтому мы расширили продуктовую линейку и предоставили нашим клиентам право самостоятельного выбора кредитных условий в зависимости от их текущих потребностей".
Автолюбители в банке "Открытие" могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.
Кроме того, клиенты могут воспользоваться сервисом "Вместо КАСКО". Его стоимость существенно ниже классической программы КАСКО, но позволяет застраховать транспортное средство от самых существенных рисков - от угона и тотальной гибели. Услуга добровольна и не влияет на принятие решения о выдаче кредита.
Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка "Открытие", а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов служит возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.
"Открытие Авто" - блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе лидирует в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,9 тысячи автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Пятеро из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").