16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Акции "Тольяттихимбанка", принадлежащие Сергею Махлаю, выставлены на торги за 2,8 млрд рублей ВТБ: подписка на авто в среднем на 20% выгоднее покупки машины Банк "Открытие": паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцев В Поволжье на 19% увеличился объем транзакций через интернет-эквайринг от Сбера Спрос на карту "120 дней" от банка "Открытие" вырос за неделю в 1,6 раза

Банки Финансы

Банк "Открытие" начал выдачу залоговых автокредитов без КАСКО

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 191
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил инновационный для рынка продукт - залоговый автокредит без КАСКО. Теперь клиенты банка могут самостоятельно решить, оформлять ли КАСКО или сэкономить, отказавшись от страхового полиса, при оформлении залогового автокредита.

Получить финансирование на покупку новой и подержанной машины возможно на сумму до 8 млн рублей, по ставке от 11,9%, сроком до семи лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Наилучшие кредитные условия доступны при подключении опции "ставка автомобилиста". Оформить автокредит без КАСКО возможно также в рамках спецпрограмм с автопроизводителями по брендам Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Hyundai и Kia.

"В последние месяцы россияне при покупке автомобиля все чаще обращаются к заемному финансированию. Однако, несмотря на оживление рынка автокредитования, в текущих экономических условиях реальные доходы населения, к сожалению, продолжают падение, а будущие автовладельцы стараются сэкономить, в том числе и на выросших страховых тарифах, - отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая. - Оформляя программу, клиенты могут значительно сэкономить на КАСКО, которое только дорожает в последнее время из-за роста стоимости запчастей и ремонта. Именно поэтому мы расширили продуктовую линейку и предоставили нашим клиентам право самостоятельного выбора кредитных условий в зависимости от их текущих потребностей".

Автолюбители в банке "Открытие" могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.

Кроме того, клиенты могут воспользоваться сервисом "Вместо КАСКО". Его стоимость существенно ниже классической программы КАСКО, но позволяет застраховать транспортное средство от самых существенных рисков - от угона и тотальной гибели. Услуга добровольна и не влияет на принятие решения о выдаче кредита.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка "Открытие", а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов служит возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.

"Открытие Авто" - блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе лидирует в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,9 тысячи автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Пятеро из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2