Банк "Открытие" начал выдачу залоговых автокредитов без КАСКО

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил инновационный для рынка продукт - залоговый автокредит без КАСКО. Теперь клиенты банка могут самостоятельно решить, оформлять ли КАСКО или сэкономить, отказавшись от страхового полиса, при оформлении залогового автокредита.

Получить финансирование на покупку новой и подержанной машины возможно на сумму до 8 млн рублей, по ставке от 11,9%, сроком до семи лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Наилучшие кредитные условия доступны при подключении опции "ставка автомобилиста". Оформить автокредит без КАСКО возможно также в рамках спецпрограмм с автопроизводителями по брендам Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Hyundai и Kia.

"В последние месяцы россияне при покупке автомобиля все чаще обращаются к заемному финансированию. Однако, несмотря на оживление рынка автокредитования, в текущих экономических условиях реальные доходы населения, к сожалению, продолжают падение, а будущие автовладельцы стараются сэкономить, в том числе и на выросших страховых тарифах, - отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая. - Оформляя программу, клиенты могут значительно сэкономить на КАСКО, которое только дорожает в последнее время из-за роста стоимости запчастей и ремонта. Именно поэтому мы расширили продуктовую линейку и предоставили нашим клиентам право самостоятельного выбора кредитных условий в зависимости от их текущих потребностей".

Автолюбители в банке "Открытие" могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.

Кроме того, клиенты могут воспользоваться сервисом "Вместо КАСКО". Его стоимость существенно ниже классической программы КАСКО, но позволяет застраховать транспортное средство от самых существенных рисков - от угона и тотальной гибели. Услуга добровольна и не влияет на принятие решения о выдаче кредита.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка "Открытие", а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов служит возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.