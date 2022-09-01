Тольяттинские школьники сняли документальный фильм об экологии

Ребята из Тольяттинского отделения Российского движения школьников школы №84 успешно приняли участие во Всероссийском проекте "КиноДвиж". Проект стартовал в конце марта. За это время участники и педагоги прошли образовательные блоки по направлениям "Кино" и "Анимация", а также сняли свои первые настоящие кинофильмы.

Темой тольяттинского фильма были выбраны экология и раздельный сбор отходов. За вдохновением школьники приехали на экскурсию на один из самых крупных в Самарской области Тольяттинский комплекс по переработке отходов. Там они сняли документальный фильм "В гостях у ГК "Эковоз", который в дальнейшем стал победителем I сезона Всероссийского проекта "КиноДвиж" в номинации "Специальный приз за документальный фильм".

Победа - это всегда поиск, творчество, труд и немного везения. Но главное - это большая командная работа.

Если вы тоже захотите больше узнать об экологии, а в дальнейшем, возможно, снять фильм или написать об этом книгу, приезжайте на бесплатную еженедельную экскурсию на тольяттинский комплекс по переработке отходов.

Записаться можно личным сообщением в официальной группе ГК "Эковоз" vk.com/ekovoz63 или по телефону 8(902)376-33-77.