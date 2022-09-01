Сбербанк запустил спецпроект для студентов "Начни карьеру играючи"

В День знаний Сбербанк запустил спецпроект "Начни карьеру играючи": студенты могут проверить свои знания и попасть на стажировку в Сбер по упрощенному пути.
В игре участники соревнуются между собой в разных областях, посвященных направлениям стажировок — Digital, финансам, бизнесу, а также в категории с общими вопросами. 12 лучших участников по результатам каждого игрового дня получат приглашение на интервью в рамках отбора на стажировку Sberseasons.
Каждый участник может бесплатно пройти одну из образовательных программ Сбербанка для студентов: Data Science, информационную безопасность, банковское дело. Среди множества направлений каждый найдёт программу по душе.
Sberseasons — оплачиваемая стажировка для студентов очной формы обучения 2+ курсов IT, математических, инженерных, экономических, юридических и других специальностей. Стажировка проходит под руководством опытных наставников Сбербанка и позволяет молодым специалистам начать свою карьеру параллельно с учебой в вузе.
Также на поздравительном сайте посетители смогут узнать о передовых технологиях Сбербанка в области искусственного интеллекта, об актуальных предложениях компании для молодежи и подписаться на рассылку студенческого портала sbergraduate.ru, чтобы первыми узнавать о свежих вакансиях, стажировках, мероприятиях и последних digital-трендах.
Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбербанка:
"Сбербанк — самый популярный работодатель среди молодежи. В начале карьеры у студентов всегда много вопросов, страхов и ожиданий. Мы предлагаем начинающим специалистам не только увлекательные задачи и широкий выбор профессиональных траекторий, но и мягкую трудовую адаптацию благодаря внимательным наставникам и руководителям. Еще до того, как студенты присоединятся к команде Сбера, мы предлагаем сделать первый шаг в выборе своей профессии и попробовать оценить свои навыки для работы в нашей специальной игре".
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.