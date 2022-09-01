Сбербанк запустил спецпроект для студентов "Начни карьеру играючи"

В День знаний Сбербанк запустил спецпроект "Начни карьеру играючи": студенты могут проверить свои знания и попасть на стажировку в Сбер по упрощенному пути.

В игре участники соревнуются между собой в разных областях, посвященных направлениям стажировок — Digital, финансам, бизнесу, а также в категории с общими вопросами. 12 лучших участников по результатам каждого игрового дня получат приглашение на интервью в рамках отбора на стажировку Sberseasons.

Каждый участник может бесплатно пройти одну из образовательных программ Сбербанка для студентов: Data Science, информационную безопасность, банковское дело. Среди множества направлений каждый найдёт программу по душе.

Sberseasons — оплачиваемая стажировка для студентов очной формы обучения 2+ курсов IT, математических, инженерных, экономических, юридических и других специальностей. Стажировка проходит под руководством опытных наставников Сбербанка и позволяет молодым специалистам начать свою карьеру параллельно с учебой в вузе.

Также на поздравительном сайте посетители смогут узнать о передовых технологиях Сбербанка в области искусственного интеллекта, об актуальных предложениях компании для молодежи и подписаться на рассылку студенческого портала sbergraduate.ru, чтобы первыми узнавать о свежих вакансиях, стажировках, мероприятиях и последних digital-трендах.

Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбербанка:

"Сбербанк — самый популярный работодатель среди молодежи. В начале карьеры у студентов всегда много вопросов, страхов и ожиданий. Мы предлагаем начинающим специалистам не только увлекательные задачи и широкий выбор профессиональных траекторий, но и мягкую трудовую адаптацию благодаря внимательным наставникам и руководителям. Еще до того, как студенты присоединятся к команде Сбера, мы предлагаем сделать первый шаг в выборе своей профессии и попробовать оценить свои навыки для работы в нашей специальной игре".