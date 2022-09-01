Толкач с четырьмя баржами врезался в шлюз Жигулевской ГЭС

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Утром 1 сентября, по предварительным данным, толкач с четырьмя баржами задел передним бортом 22 шлюз Жигулевской ГЭС. В результате верхний край причальной стенки получил незначительные повреждения. Об этом сообщили в Центральном Межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.