Новикомбанк предлагает выгодные условия по образовательным кредитам

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк улучшил условия кредитования для работников промышленных предприятий Корпорации. Около тысячи высококвалифицированных специалистов смогут получить образовательные кредиты на льготных условиях.

В преддверии начала учебного года Новикомбанк улучшил условия по образовательным кредитам. Держатели зарплатных карт банка могут получить кредит под 14% годовых. Для работников организаций - стратегических партнеров Банка действуют более выгодные условия: кредит можно взять под 13,5%. Кредит может быть использован для оплаты среднего, высшего или дополнительного профессионального образования в любых лицензированных образовательных учреждениях России. Заемщики, получающие зарплату на карту банка, могут получить скидку в размере 0,5 п.п. Кредит на образование можно взять на свое обучение или оплатить обучение ребенка.

Кроме того, Новикомбанк разработал программу преимуществ для сотрудников предприятий Ростеха "Развитие". В соответствии с условиями программы, предприятие Госкорпорации устанавливает критерии отнесения работников к одной из трех категорий, для которых предоставляются льготные условия по образовательным кредитам. Так, к первой категории относятся победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, награжденные знаками отличия организации-работодателя. Во вторую категорию входят высокопрофессиональные молодые специалисты до 35 лет, работники, получившие поощрение за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Третья - активные лидеры профсоюзных организаций.

Для первой и второй категорий участников ставка по образовательному кредиту равна ключевой ставке Банка России и на данный момент составляет 8% годовых. Для третьей категории предусмотрена скидка 0,5% годовых от ставки, установленной в рамках стандартных тарифов. Размер ставки по кредиту - фиксированный и действует на весь период обучения сотрудников.

В отличие от стандартных потребительских кредитов, у данного продукта есть уникальные преимущества - в частности, в первые три года обучения можно получить отсрочку по погашению основного долга. Кроме того, кредит можно получать частями на отдельные периоды обучения и платить проценты только за фактически использованную сумму. Обучающийся может комбинировать оплату обучения, расплачиваясь за очередной период собственными средствами. При этом возможность использования кредита для оплаты последующих периодов обучения сохраняется. Также при оформлении кредита на родителей студент может выступать созаемщиком.

Образовательные кредиты особенно актуальны сегодня, когда промышленные предприятия испытывают острый дефицит высококлассных специалистов, способных в сжатые сроки обеспечить разработку и выпуск новой высокотехнологичной продукции. Ростех, со своей стороны, уделяет большое внимание социальной поддержке своих сотрудников. В частности, Госкорпорация реализует программу целевого обучения инженеров нового поколения для авиадвигателестроительной отрасли.

Новикомбанк также поддерживает политику Ростеха, направленную на реализацию мер социальной поддержки для сотрудников промышленных предприятий. В частности, программа льготного кредитования "Развитие" повышает доступность обучения для работников Ростеха.

"Мы хотим, чтобы наши специалисты имели возможность развивать свои профессиональные навыки, осваивать востребованные специальности, обучаясь в лучших образовательных учреждениях страны. Как опорный банк российской промышленности мы делаем все возможное для того, чтобы облегчить молодежи доступ к новым знаниям. Надеемся, что наш образовательный кредит позволит молодым людям выбирать вуз не по принципу финансовой доступности, а по призванию и необходимости", - отметил заместитель председателя правления Герман Белоус.