Россельхозбанк приглашает студентов и преподавателей аграрных вузов стать амбассадорами маркетплейса Своё Родное

Россельхозбанк запускает конкурс амбассадоров цифрового маркетплейса фермерских товаров Своё Родное и приглашает принять в нем участие студентов и преподавателей аграрных вузов. Основная цель — продвижение отечественной фермерской продукции и принципов здорового питания.
Стать амбассадором цифровой экосистемы Своё Родное могут сотрудники и студенты аграрных вузов. Для этого необходимо:
- подать заявку на получение уникального кода амбассадора;
- дождаться письма с подтверждением регистрации в конкурсе и подробностями;
- поделиться кодом с друзьями и знакомыми.
"Россельхозбанк поддерживает фермеров во всех регионах нашей страны, предоставляя им бесплатный доступ к маркетплейсу для сбыта продукции — Своё Родное. Большинство покупателей, попробовав фермерскую продукцию однажды, становятся ее постоянными поклонниками. Мы стремимся расширять аудиторию потребителей экологически чистых продуктов и приверженцев здорового питания, поэтому и решили запустить конкурс амбассадоров, механика которого уже успешно прошла апробацию среди сотрудников и клиентов Банка. Мы уверены, что запуск конкурса амбассадоров в вузах, чьи сотрудники и студенты уже открыли для себя перспективы агросектора, позволит еще большему количеству людей открыть для себя удобный путь взаимодействия с российскими фермерами", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.
Конкурс продлится с 15 сентября по 15 ноября, итоги будут подведены 30 ноября. Победителями станут те, чей код для индивидуальных и совместных заказов на платформе Своё Родное будет применен максимальное количество раз.
Пятеро победителей конкурса получат возможность выбрать путешествие по России от платформы Своё За городом, а еще двое — пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.