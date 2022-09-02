Новикомбанк финансирует проекты высокоинтеллектуальной авионики

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк организует финансирование разработки и производства высокоинтеллектуальной авионики для современных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение на сумму 5 млрд рублей подписано между Новикомбанком и АО "РПКБ", входящим в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех. Документом предусмотрено предоставление банковских гарантий в рамках проектов гражданского самолето- и вертолетостроения.
Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) - ведущий в России разработчик бортового радиоэлектронного оборудования для летательных аппаратов всех типов.
Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения, отрасль лидирует в кредитном портфеле банка. Финансирование электронных систем современных летательных аппаратов открывает для Новикомбанка новые перспективы расширения сотрудничества с авиационной отраслью.
"На данный момент в фокусе внимания Новикомбанка - обеспечение комплексных финансовых решений для поддержки гражданского авиастроения, в первую очередь авионики. Это очень затратный и ресурсоемкий сегмент, поэтому для качественной реализации поставленных целей необходима всесторонняя поддержка", - отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.
"Сотрудничество с Новикомбанком позволит нам усилить позиции как ведущего разработчика интегрированных комплексов БРЭО, так и производителя отдельных блоков и систем, а также увеличить концентрацию ресурсов на стратегически ключевых компетенциях", - сообщил генеральный директор АО "РПКБ" Сергей Анохин.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.