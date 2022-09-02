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Новикомбанк финансирует проекты высокоинтеллектуальной авионики

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк организует финансирование разработки и производства высокоинтеллектуальной авионики для современных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение на сумму 5 млрд рублей подписано между Новикомбанком и АО "РПКБ", входящим в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех. Документом предусмотрено предоставление банковских гарантий в рамках проектов гражданского самолето- и вертолетостроения.

Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) - ведущий в России разработчик бортового радиоэлектронного оборудования для летательных аппаратов всех типов.

Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения, отрасль лидирует в кредитном портфеле банка. Финансирование электронных систем современных летательных аппаратов открывает для Новикомбанка новые перспективы расширения сотрудничества с авиационной отраслью.

"На данный момент в фокусе внимания Новикомбанка - обеспечение комплексных финансовых решений для поддержки гражданского авиастроения, в первую очередь авионики. Это очень затратный и ресурсоемкий сегмент, поэтому для качественной реализации поставленных целей необходима всесторонняя поддержка", - отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

"Сотрудничество с Новикомбанком позволит нам усилить позиции как ведущего разработчика интегрированных комплексов БРЭО, так и производителя отдельных блоков и систем, а также увеличить концентрацию ресурсов на стратегически ключевых компетенциях", - сообщил генеральный директор АО "РПКБ" Сергей Анохин.

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