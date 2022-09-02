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Сервисы единой цифровой платформы "Гостех" разместятся на мощностях Центра обработки данных Сбера в Балакове

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Такое решение было принято в ходе совещания с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которое прошло 2 сентября на базе строящегося в Балакове регионального Центра обработки данных Сбера (ЦОД). Старт его строительству в сентябре 2021 года дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На совещании также присутствовали Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и другие.

Фото: предоставлено пресс-службой Поволжского банка Сбербанка

Дмитрий Чернышенко отметил, что ЦОД в условиях активного процесса цифровизации решает задачи по оптимизации процесса сбора, обработки и хранения данных, а также обеспечению их безопасности.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

"ЦОД в Саратове станет крупнейшим в России. Проект знаковый и амбициозный не только для региона, но и для России в целом. Уверен, он даст серьёзный социально-экономический импульс Саратовской области и создаст большое количество рабочих мест для IT-специалистов. При этом хотелось бы отметить инновационность проекта. При работе ЦОДа планируется сократить энергопотребление на 30% без вреда для отказоустойчивости — это серьёзная заявка. Кроме того, Минцифры дано поручение совместно со Сбером проработать вопрос использования вычислительной инфраструктуры регионального центра для геораспределенного резервирования сервисов цифровой платформы "Гостех" и Гособлака. Это позволит повысить безопасность данных граждан и станет еще одним шагом к обеспечению технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент. При этом дата-центр сможет обеспечить мощностями не только Саратовскую область и регионы ПФО, но и соседние федеральные округа".

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Наш ЦОД в Саратовской области станет первым региональным ЦОДом Сбера, что обеспечит необходимую для дальнейшего развития банка ИТ-инфраструктуру и создаст в регионе порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест. Мы благодарны правительству области за поддержку и комфортные условия для возведения высокотехнологичного объекта. Мощности проекта позволяют разместить на нем единую цифровую платформу "Гостех", в основе которой лежат технологии Сбера. Возводимый нами ЦОД соответствует высочайшим мировым стандартам энергоэффективности и безопасности, поэтому мы приветствуем решение о размещении в нем сервисов "Гостеха" и уверены, что оно будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации предоставления госуслуг. Для миллионов граждан и организаций это будет означать ускоренное получение таких услуг, не требующее личных визитов в государственные органы".

Роман Бусаргин, врио губернатора Саратовской области:

"Хочу поблагодарить команду Сбера за то взаимодействие, которое у нас организовано по данному объекту. Что касается строительства инженерной инфраструктуры для функционирования Центра обработки данных, эти темы находятся на особом контроле. Огромная благодарность правительству РФ за поддержку в реализации проекта".

О платформе "Гостех"

Единая цифровая платформа "Гостех" позволит увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства и вывести их на принципиально новый уровень клиентского опыта. Слаженная работа специалистов Минцифры России, ФКУ "ГосТех" и Сбера позволила в кратчайшие сроки разработать полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами. Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на создании качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры. До конца года будет внедрена мультитенантная версия платформы, которая позволит ускорить перевод государственных информационных сервисов на "Гостех".

О Центре обработки данных

Центр обработки данных в Саратовской области является региональной площадкой хранения и обработки данных банка, а также первым этапом развития программы строительства сети региональных ЦОДов Сбера. Развитие площадки планируется в три этапа в течение ближайших трех лет.

Максимально возможное потребление электроэнергии ЦОД составляет 82 МВт. Объект соответствует операционной устойчивости уровня TIER III по международному стандарту ANSI/TIA-942-В и требованиям Uptime Institute. Годовой показатель оценки энергоэффективности (Power Utilization Efficiency) планируется в диапазоне от 1,1 до 1,4.

Применяемые в проекте передовые технические решения обеспечивают высочайшую энергоэффективность строящегося ЦОД, которая достигается путем использования для охлаждения ИТ-стоек уличного воздуха после его предварительной подготовки в специально сконструированных для этих задач вентиляционных установках. В этой технологии только 10–15% от потребляемой электроэнергии идёт на нужды охлаждения, а остальная используется по прямому назначению. Подобный инженерный подход позволяет эксплуатировать систему охлаждения ИТ-оборудования в энергосберегающем режиме до 80% времени года, не задействуя холодильное оборудование.

Помещения с критически важными элементами инфраструктуры ЦОДа оборудуются системами автоматического газового пожаротушения с использованием экологически безвредного огнетушащего вещества и комплексными системами безопасности. В целях антитеррористической защищенности объекта и предотвращения несанкционированного доступа территория оборудуется комплексами современных систем безопасности и контроля доступа. В машинных залах комплексом климатических систем поддерживается оптимальные прецизионные параметры температурно-влажностного режима работы ИТ-оборудования.

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