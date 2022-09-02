В Самаре водитель 126-го автобуса врезался в остановку общественного транспорта

В пятницу, 2 сентября, в Самаре участником ДТП стал 39-летний водитель автобуса Hyundai 126-го маршрута, сообщили в ГИБДД по Самарской области

По предварительным данным, в 15:12 он ехал по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы Запорожской с правым поворотом на улицу 22 Партсъезда, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень.

Далее автобус занесло и он наехал на препятствие — остановку общественного транспорта.

В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.