В Самаре водитель 126-го автобуса врезался в остановку общественного транспорта

В пятницу, 2 сентября, в Самаре участником ДТП стал 39-летний водитель автобуса Hyundai 126-го маршрута, сообщили в ГИБДД по Самарской области
По предварительным данным, в 15:12 он ехал по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы Запорожской с правым поворотом на улицу 22 Партсъезда, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень.
Далее автобус занесло и он наехал на препятствие — остановку общественного транспорта.
В результате ДТП никто не пострадал.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...