Фермерские продукты становятся ближе: РСХБ провел более тысячи "Вкусных пятниц" в регионах России

Проект "Вкусные пятницы", запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы "Свое Родное", предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более тысячи мероприятий в 60 регионах России.
В апреле 2022 года РСХБ запустил инициативу "Вкусные пятницы", цель которой - поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Пилотный запуск проекта прошел в офисах Россельхозбанка: фермеры, представленные на цифровой платформе "Свое Родное", смогли представить широкий ассортимент своих товаров - сыры, хлеб, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое.
Летом проект вышел за рамки банка: "Вкусные пятницы" стали проводиться на площадках корпоративных клиентов РСХБ и в крупных значимых госучреждениях - например, в правительстве Московской области, в Международном аэропорту Уйташ в Махачкале, а также в офисе компании Kerama Marazzi в Орловской области.
Стать участником "Вкусных пятниц" может любой фермер: нужно просто подать заявку на платформе "Свое Родное". Принять участие в мероприятии могут также государственные организации и корпоративные клиенты РСХБ, которые хотят принять производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения "Вкусной пятницы". Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берет на себя. Требование к компаниям одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей.
Особенность проекта - современный формат городского праздника, где покупатели могут напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств, узнать об особенностях производства и выбрать одного или нескольких производителей еды, у которых можно будет заказывать натуральные продукты на постоянной основе. Каждый посетитель "Вкусных пятниц" может продегустировать продукцию перед покупкой, чтобы определиться с выбором. Кроме того, приложение "Свое Родное" позволяет пользователям делать предзаказы с бесплатной доставкой на площадку проведения мероприятия, что удобно и выгодно и покупателю, и фермеру.
"Если бы "Вкусных пятниц" не было - их стоило бы придумать. Проект набирает популярность и всего за несколько месяцев стал известным и обсуждаемым. На сегодняшний день в мероприятиях приняло участие 1,5 тысячи фермеров и почти 50 тысяч покупателей. Слияние цифровых и офлайн-каналов коммуникации и продаж, примером которого является наш проект, - необходимое условие для продвижения фермерской продукции на массмаркет и поддержки малого агробизнеса. Мы ожидаем дальнейшего роста числа участников: фермеров и покупателей, а также компаний и госучреждений, на чьих площадках смогут проходить "Вкусные пятницы". Приобретение продуктов по пятницам у фермеров может стать новой привычкой российских потребителей", - прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.