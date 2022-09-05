ВТБ в 2022 году направит 1 млрд рублей на поддержку российских семей

В текущем году ВТБ планирует направить на реализацию собственных социальных программ более 1 млрд рублей. Финансовую помощь семьям банк оказывает в рамках стратегической инициативы "Семейный капитал". Всего за два года ВТБ выделит на поддержку семей 3 млрд рублей, сообщил в рамках ВЭФ-2022 заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.

ВТБ запустил стратегию семейного капитала в июне этого года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.

"Сегодня банки стали одним из драйверов социальной политики в России. Они уже не просто партнёры государства по перечислению средств по программам поддержки населения, а их полноценные участники. Для ВТБ адресная помощь семьям с детьми стала приоритетной задачей. Несмотря на объективные ограничения этого года, мы сохраняем в полном объеме все наши планы по финансированию программ поддержки населения и будем только наращивать число социальных проектов для всех категорий клиентов", — подчеркнул Анатолий Печатников.

При рождении ребенка семья получает положенные выплаты от государства и дополнительную финансовую и нематериальную поддержку от ВТБ. С начала года банк перечислил дополнительно 150 млн рублей семьям, получившим на карту ВТБ федеральные детские выплаты, в том числе новые выплаты на ребенка в возрасте 8-17 лет, и застраховал на случай онкозаболеваний более 50 тысяч детей.

Для семей с детьми школьного возраста ВТБ выпускает детские карты. Всего за два года клиенты оформили более 100 тыс. таких карт. Банк дает возможность оплатить услуги детских садов и школ без комиссии и за свой счет застраховал более 50 тысяч детей на время их отдыха в летнем оздоровительном лагере, на сегодняшний день семьи получили уже порядка 1 млн страховых выплат.

Программой ипотеки для многодетных семей, ставка по которой в ВТБ с 1 июля составляет 3%, воспользовались уже несколько сотен родителей, оформивших кредиты на 1,5 млрд рублей.

Клиентам ВТБ предоставляется сервис, с помощью которого они могут погасить действующую ипотеку средствами материнского капитала в ВТБ Онлайн без посещения Пенсионного фонда и сбора документов. Более 46 тыс. заявок подано на погашение ипотеки с помощью данного сервиса, погашено 14 млрд рублей кредитных обязательств.

Банк также запустил сервис упрощенного возврата налогов на имущество, который доступен дистанционно в ВТБ Онлайн. За время его работы клиенты оформили более 20 тысяч налоговых вычетов и вернули без посещения офисов 1 млрд рублей излишне уплаченного налога.

Пенсионерам, получающим выплаты на карту ВТБ, банк оказывает финансовую помощь и ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток до 100 тыс. рублей по счету без других дополнительных условий. С 2021 года банк уже поддержал клиентов старшего поколения единовременными выплатами более чем на 800 млн рублей. Они также могут снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии, а их счета и карты ВТБ страхует для защиты от мошенников.

С 25 августа клиентам ВТБ при покупке туров в рамках госпрограммы туристического кешбэка по карте "Мир" банк за свой счет оформляет страховку от несчастных случаев для всей семьи на все время путешествия по России.

В сентябре ВТБ дополняет программу бесплатного онкострахования детей, доступную клиентам при получении детских соцвыплат на карты "Мир" банка, страхованием на случай кардиозаболеваний. Обновленная страховая программа "Детское страхование от критических заболеваний" также будет предоставлена клиентам-участникам программы льготной ипотеки для многодетных семей.