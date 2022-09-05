ПСБ: возможен инерционный рост курса доллара в начале недели

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:
"Пара доллар-рубль продолжила консолидироваться в диапазоне 60-61 руб. седьмой день подряд, на валютном рынке сохраняется безыдейность.
В пятницу объемы торгов иностранной валютой слегка увеличились относительно четверга, особенно сильно это прослеживалось в паре юань-рубль. Мы полагаем, что в последний торговый день недели сыграл фактор пятницы, а именно импортеры закупились валютой в преддверии выходных. Следуя за данной динамикой, рубль немного ослаб и к евро с долларом. Впрочем, ощутимо сильной волатильности в валютных парах не наблюдалось, а пара доллар-рубль все не может выйти за верхнюю границу целевого диапазона.
Стоит заметить, что на утро понедельника доллар к корзине валют развитых стран преодолел отметку 110 пунктов впервые с июня 2002 года. На европейских рынках сохраняется отток капитала из-за рисков рецессии экономик ЕС на фоне высоких цен на энергоносители.
По нашим оценкам, курс доллара сегодня продолжит проторговывать диапазон 60-61 руб. с возможным инерционным тестом верхней границы. Тем не менее явных драйверов к сильному росту не наблюдается до сих пор".
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это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.