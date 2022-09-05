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ПСБ: возможен инерционный рост курса доллара в начале недели

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

"Пара доллар-рубль продолжила консолидироваться в диапазоне 60-61 руб. седьмой день подряд, на валютном рынке сохраняется безыдейность.

В пятницу объемы торгов иностранной валютой слегка увеличились относительно четверга, особенно сильно это прослеживалось в паре юань-рубль. Мы полагаем, что в последний торговый день недели сыграл фактор пятницы, а именно импортеры закупились валютой в преддверии выходных. Следуя за данной динамикой, рубль немного ослаб и к евро с долларом. Впрочем, ощутимо сильной волатильности в валютных парах не наблюдалось, а пара доллар-рубль все не может выйти за верхнюю границу целевого диапазона.

Стоит заметить, что на утро понедельника доллар к корзине валют развитых стран преодолел отметку 110 пунктов впервые с июня 2002 года. На европейских рынках сохраняется отток капитала из-за рисков рецессии экономик ЕС на фоне высоких цен на энергоносители.

По нашим оценкам, курс доллара сегодня продолжит проторговывать диапазон 60-61 руб. с возможным инерционным тестом верхней границы. Тем не менее явных драйверов к сильному росту не наблюдается до сих пор".

Гид потребителя

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