Международный фестиваль искусств "Шостакович. XX век" вновь пройдет в Самаре и Тольятти

С 23 сентября по 2 октября наш регион снова станет музыкальной столицей России. В художественный совет фестиваля входят выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями являются вдова Дмитрия Шостаковича Ирина Шостакович и его сын Максим Шостакович.

Программа фестиваля наполнена различными жанрами - балетные спектакли, оперетта, симфонические и камерные концерты, а также образовательные программы.

Зрителей ждут премьера единственной оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки", гастроли "Урал Опера Балет" с балетом на музыку Леонида Десятникова, Дмитрий Синьковский и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета, концерт итальянской виолончелистки Мириам Пранди. Народный артист России Сергей Маковецкий прочитает отрывки из писем Шостаковича его ближайшему другу, художественному руководителю Ленинградской филармонии Ивану Соллертинскому.

Яркие впечатления, прекрасная музыка Дмитрия Шостаковича и его современников, которая редко исполняется в России, лучшие залы Самарской области ждут зрителей на фестивале "Шостакович. ХХ век". Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области.