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Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 100 млрд рублей

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области за первое полугодие 2022 года нарастил корпоративный кредитный портфель на 21%. По данным на 1 июля, его объем составил 104,8 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса кредитный портфель вырос на 20%, достигнув 47,3 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений работы регионального подразделения ВТБ является финансирование жилищного строительства. За отчетный период банк нарастил кредитный портфель в этом сегменте на 23%, до 20,5 млрд рублей. Также по итогам полугодия более чем вдвое вырос портфель кредитов предприятиям торговли, на 48% — горнодобывающей промышленности и металлургии, на 32% — пищевой отрасли и сельского хозяйства.

"ВТБ в регионе активно участвует во всех льготных механизмах кредитования компаний разных сегментов. Основной кредитный портфель по госпрограммам по итогам полугодия составляют средства среднего и малого предпринимательства — 13 млрд рублей. Наибольший объем льготного финансирования приходится на кредиты в рамках "Программы 1764" Минэкономразвития РФ, "Программы 1528" Минсельхоза РФ и Постановления № 629, по которому, в первую очередь, была оказана поддержка предприятиям строительной отрасли региона. В период высоких процентных ставок и неопределенности с поставками материалов и их ценообразованием благодаря привлечению льготных займов девелоперы смогли продолжить возводить объекты и обеспечивать жильем население", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Управляющий банка отметил востребованность у клиентов документарных продуктов. Гарантийный портфель ВТБ в регионе достиг на 1 июля 22,1 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 17%. Наибольшую динамику демонстрирует портфель среднего и малого бизнеса: за январь–июнь он вырос на 40%, до 17,9 млрд рублей. "Линейка наших гарантийных продуктов позволяет бизнесу надежно и качественно выполнять свои обязательства по госконтрактам, привлекать этот инструмент для обеспечения исполнения обязательств перед таможенными и налоговыми органами и других задач", — заключил Максим Папков.

В этом году ВТБ запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. В их числе — обновление линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания. За первое полугодие банк в регионе привлек на РКО свыше 2,8 тысяч новых клиентов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего, по данным на 1 июля текущего года, клиентами ВТБ в Самарской области являются 20,7 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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