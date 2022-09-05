Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 100 млрд рублей

ВТБ в Самарской области за первое полугодие 2022 года нарастил корпоративный кредитный портфель на 21%. По данным на 1 июля, его объем составил 104,8 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса кредитный портфель вырос на 20%, достигнув 47,3 млрд рублей.
Одним из ключевых направлений работы регионального подразделения ВТБ является финансирование жилищного строительства. За отчетный период банк нарастил кредитный портфель в этом сегменте на 23%, до 20,5 млрд рублей. Также по итогам полугодия более чем вдвое вырос портфель кредитов предприятиям торговли, на 48% — горнодобывающей промышленности и металлургии, на 32% — пищевой отрасли и сельского хозяйства.
"ВТБ в регионе активно участвует во всех льготных механизмах кредитования компаний разных сегментов. Основной кредитный портфель по госпрограммам по итогам полугодия составляют средства среднего и малого предпринимательства — 13 млрд рублей. Наибольший объем льготного финансирования приходится на кредиты в рамках "Программы 1764" Минэкономразвития РФ, "Программы 1528" Минсельхоза РФ и Постановления № 629, по которому, в первую очередь, была оказана поддержка предприятиям строительной отрасли региона. В период высоких процентных ставок и неопределенности с поставками материалов и их ценообразованием благодаря привлечению льготных займов девелоперы смогли продолжить возводить объекты и обеспечивать жильем население", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.
Управляющий банка отметил востребованность у клиентов документарных продуктов. Гарантийный портфель ВТБ в регионе достиг на 1 июля 22,1 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 17%. Наибольшую динамику демонстрирует портфель среднего и малого бизнеса: за январь–июнь он вырос на 40%, до 17,9 млрд рублей. "Линейка наших гарантийных продуктов позволяет бизнесу надежно и качественно выполнять свои обязательства по госконтрактам, привлекать этот инструмент для обеспечения исполнения обязательств перед таможенными и налоговыми органами и других задач", — заключил Максим Папков.
В этом году ВТБ запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. В их числе — обновление линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания. За первое полугодие банк в регионе привлек на РКО свыше 2,8 тысяч новых клиентов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего, по данным на 1 июля текущего года, клиентами ВТБ в Самарской области являются 20,7 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.