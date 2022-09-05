Банк "Открытие" аккредитовал новый ЖК в Самаре

Банк "Открытие" продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на российском строительном рынке.

Аккредитацию в Самарском регионе получил новый жилищный комплекс "Капитал" (ООО Вира-Капитал). Аккредитация объекта в банке "Открытие" означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это позволяет потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, а затраты клиентов на ее подготовку уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка "Открытие", в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков "Ипотека с господдержкой" со ставкой от 6,3% и "Семейная ипотека" со ставкой от 5,3%. Также продолжает действовать специальная ставка от 4,5% для специалистов IT-сферы, а с августа банк предложил клиентам новый продукт: льготную ипотеку для военнослужащих по ставке 5,8% годовых.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка "Открытие", так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.