Сторожа из Самары будут судить за убийство

В Самаре отправили в суд уголовное дело 44-летнего сторожа, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 10 по 11 июня 2022 г. обвиняемый выпивал со знакомым в помещении охраны строительной базы на ул. Камышинской. Приятель начал оскорблять мужчину, и вскоре ссора переросла в драку. В итоге сторож избил собутыльника, а потом ударил ножом в грудь. После этого обвиняемый собрал вещи и ушел. Потерпевший скончался на месте.