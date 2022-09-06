Хотевшего подзаработать самарца задержали с крупной партией героина

В Самаре задержали 27-летнего мужчину с крупной партией героина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Самарца остановили на ул. Георгия Димитрова. У него изъяли пакетик с героином. Также полицейские нашли в телефоне подозреваемого адреса "закладок", которые он сделал. В тайниках обнаружили еще 98 свертков. Общий вес изъятого наркотика составил более 190 г.

По версии следствия, мужчина приобрел героин через интернет для перепродажи. Возбуждено уголовное дело.