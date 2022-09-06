Сбер первым в России переведет банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux

Сбер переведет 90% сети банкоматов на Linux к 2023 году, а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в текущем году. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.
Это будет первый в России опыт использования Linux для банкомата. Ранее в 2022 году Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source-решений.
"Запуск первых в России банкоматов на Linux - значимое событие для всей банковской индустрии: своим примером мы показываем, что перевод банкоматов на отечественное программное обеспечение возможен. Его использование позволит избежать зависимости от иностранных вендоров, сохранив при этом высокое качество сервиса. Для Сбера обеспечение непрерывной деятельности и безопасности систем служит одним из приоритетов, ведь ежемесячно в наших банкоматах обслуживается более 40% населения страны", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.