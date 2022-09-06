Кредитование юрлиц в Сбере с начала года выросло на 7,3%

Рост кредитного портфеля юридических лиц Сбербанка с начала года составил 7,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления заместителя председателя правления банка Анатолия Попова на Восточном экономическом форуме.
"Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Объем выдач кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях — объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (+15,4%)", — сказал он.
По словам Попова, высокий спрос на кредитные продукты поддерживают застройщики, а также клиенты из отраслей энергетики, металлургии и нефтегаза.
"Прогнозируем продолжение восстановительного роста портфеля. Прогноз на 2023 год будем обсуждать с рынком ближе к концу года", — отметил он.
Попов также сообщил, что доля кредитов с плавающими ставками в течение года сохраняется примерно на одинаковом уровне: на 1 января этого года она составляла 43,4%, на 1 августа — 44,1%. При этом, добавил он, в новых выдачах доля кредитов с плавающими ставками снижается по сравнению с 2021 годом.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.