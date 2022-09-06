Кредитование юрлиц в Сбере с начала года выросло на 7,3%

Рост кредитного портфеля юридических лиц Сбербанка с начала года составил 7,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления заместителя председателя правления банка Анатолия Попова на Восточном экономическом форуме.

"Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Объем выдач кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях — объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (+15,4%)", — сказал он.

По словам Попова, высокий спрос на кредитные продукты поддерживают застройщики, а также клиенты из отраслей энергетики, металлургии и нефтегаза.

"Прогнозируем продолжение восстановительного роста портфеля. Прогноз на 2023 год будем обсуждать с рынком ближе к концу года", — отметил он.

Попов также сообщил, что доля кредитов с плавающими ставками в течение года сохраняется примерно на одинаковом уровне: на 1 января этого года она составляла 43,4%, на 1 августа — 44,1%. При этом, добавил он, в новых выдачах доля кредитов с плавающими ставками снижается по сравнению с 2021 годом.