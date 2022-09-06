БК "Самара" подписал двух молодых игроков

БК "Самара" подписал контракты с воспитанниками самарской СШОР № 1 Владиславом Жуком и Богданом Шувакиным.

Игроки команды СШОР-1 2006 г. р., они уже привлекаются к тренировкам команды ДЮБЛ.

Контракты рассчитаны на два года, сообщает пресс-служба клуба.