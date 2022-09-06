БК "Самара" подписал двух молодых игроков

БК "Самара" подписал контракты с воспитанниками самарской СШОР № 1 Владиславом Жуком и Богданом Шувакиным.
Игроки команды СШОР-1 2006 г. р., они уже привлекаются к тренировкам команды ДЮБЛ.
Контракты рассчитаны на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.