На благо губернии: в Самаре отметили День нефтяника

Сотрудники главного нефтедобывающего предприятия области — АО "Самаранефтегаз" отметили свой профессиональный праздник. Торжественный вечер в честь добытчиков черного золота прошел в Самаре, в универсальном комплексе МТЛ "Арена" в пятницу, 2 сентября.

Юбилейные собрания, посвященные важной дате, прошли во всех регионах нефтедобычи "Самаранефтегаза" — в Светлодольске, Отрадном и Нефтегорске. По такому случаю лучшие работники предприятия были отмечены отраслевыми, региональными и корпоративными наградами за вклад в развитие отрасли и профессиональные успехи. Всего награды различного уровня получили более 240 сотрудников.

За тех, кто на вахте

Открывая торжество, заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО "Самаранефтегаз" Олег Гладунов в первую очередь поздравил сотрудников, прямо сейчас продолжающих нести трудовую вахту — процесс добычи нефти и газа ни остановить, ни прервать нельзя.

"Многие из нас выросли в этой профессии и находятся в ней со студенческой скамьи до почтенных седин. Мы, если честно, и не представляем свою жизнь на другом производстве. От этого наш праздник с каждым годом становится все теплее", — отметил руководитель.

Каждый человек, который работает в нефтяной сфере, каждый сотрудник, достойны уважения, но особенным почетом в компании "Самаранефтегаз" пользуются ветераны. Ведь именно их труд лег в основу развития всей нефтяной отрасли Самарской губернии. Поэтому награды за многолетний труд в "Самаранефегазе" — одни из самых значимых.

Трубопроводчик линейный, цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов № 2 Юрий Труханов из Отрадного работает на предприятии с 1984 года. Начинал слесарем тогда еще на "Первомайнефти". Сейчас Юрий Труханов — заслуженный работник, в 55 лет вышел на льготную пенсию, но продолжает трудиться на родном предприятии.

"Самаранефтегаз" — настоящая кузница трудовых династий нефтяников. Здесь трудились родители Юрия, сюда же пришли работать его зять и дочь. Дети взяли эстафету у ветерана не только в труде. Когда-то Юрий бегал за сборную предприятия на лыжах, теперь на лыжню встала молодежь. Ветеран труда, заслуженный работник нефтяной промышленности Самарской области, он к юбилею компании получил очередную награду — звание "Почетный работник ПАО "НК "Роснефть".

Оператор товарного цеха по подготовке и перекачке нефти № 5 Наталья Мирошниченко имеет трудовой стаж более 30 лет. Пришла работать по второму разряду, потом получила третий, четвертый и пятый — все как положено, смеется она.

В те годы Учебного центра не было, а был только нефтегорский техникум, вспоминает Наталья. Вначале она не собиралась связывать свою жизнь с "нефтянкой" и выучилась на учителя начальных классов. Но в 90-е отец привел Наталью на производство.

В нефтяной промышленности работает и ее мама, а дочь пошла по другой стезе — стала юристом, но династию может продолжить внук, надеется Наталья.

В последние десять лет Наталья Мирошниченко постоянно принимала участие в конкурсе "Лучший по профессии", неизменно занимая в "Самаранефтегазе" первые места и даже второе место по всей "Роснефти".

Труд на благо губернии

От имени администрации региона нефтедобытчиков поздравила заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, отметив важную роль предприятия в развитии губернии: "Вами была проделана огромная работа в нелегкие годы. Сейчас наша задача — тот потенциал, который был создан, сохранить, модернизировать, совершенствовать и двигаться дальше".

Благодаря соглашению о сотрудничестве ПАО "НК "Роснефть" с правительством Самарской области проводится масштабное благоустройство территории региона — строительство, ремонт, оснащение детских садов, школ, учреждений культуры, а также развитие детского массового спорта.

"Дворец спорта в центре Самары построен благодаря такому сотрудничеству. Радует, что "Самаранефтегаз" — пример высокотехнологичного, производства, работающего в гармонии с природой", — отметил в своем поздравительном письме губернатор Дмитрий Азаров.

Выступая на празднике, заместитель главы Самары Владислав Зотов сказал, что достижения нефтяной отрасли помогают развиваться народному хозяйству, жилищно-коммунальной и энергетической сфере, а также повышают уровень жизни населения. "Сегодня предприятия нефтегазового комплекса формируют до четверти всего промышленного производства в стране, а Самарская область давно является лидером по объему добычи переработки нефти. Так, за прошлый год было добыто порядка 16 млн тонн нефти и более 700 млн кубометров газа. 50% собранных налогов на территории Самары — это ваша заслуга", — поблагодарил он нефтяников.

Творчество и красота

Настоящим украшением праздника для зрителей стал финал конкурса "Краса "Самаранефтегаза" — 2022". Восемь финалисток — сотрудниц компании — блеснули своими талантами и красотой.

В борьбе за корону претендентки прошли строгий отбор на предварительных турах. Профессиональный праздник стал своего рода кульминацией — девушки показали умение сниматься в кино, танцевали, пели, играли на скрипке, читали стихи и даже демонстрировали рабочую одежду в модном конкурсе "Нефтяная королева".

Каждая мисс получила награду в своей номинации. Девушек отметили за оригинальность, элегантность, романтичность, очарование, обаяние, экстравагантность и музыкальность. Корона и звание "Краса "Самаранефтегаза-2022" досталась очаровательной блондинке Яне Белкиной. Тут мнения жюри и зрительского голосования совпали полностью.

На этой яркой ноте коллег еще раз поздравил Олег Гладунов, отметив, что День нефтяника в России давно стал общенародным. "Топливно-энергетический комплекс страны во многом обеспечивает ее успешное развитие, а разведка и освоение месторождений нефти и газа были и остаются важнейшими составляющими нашего общего благополучия. Каждый, кто работает в этой сфере, достоин уважения", — подчеркнул он, поблагодарив присутствующих за самоотверженный труд, умение решать сложные производственно-технологические задачи, внедрять в производство современные достижения науки.