ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии

ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд — в августе выдачи кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

Клиенты ВТБ оформили в августе более 147 тысяч розничных кредитов на 165 млрд рублей. По сравнению с июлем объем продаж увеличился на 15% и обновил рекордное после февраля значение этого года. Всего за 8 месяцев ВТБ выдал свыше 1 трлн рублей розничных кредитов.

Наибольший объем средств в августе заемщики ВТБ получили в рамках ипотечных программ. Клиенты заключили около 18 тысяч сделок на 84 млрд рублей, что по объему на 9% выше значений июля. В рамках госпрограмм банк выдал почти 41 млрд рублей ипотеки, по рыночным — 42 млрд. По итогам восьми месяцев объем продаж составил 130 тысяч кредитов на 593 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей.

Продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев — около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

В августе клиенты ВТБ увеличили спрос и на автокредиты — до 7,1 млрд рублей, что на 21% выше результата июля. Драйвером роста стало постепенное восстановление объема продаж новых авто, в основном за счет госпрограммы, по которой в банке сегодня выдается каждый четвертый автокредит. При этом на фоне продолжающегося дефицита новых транспортных средств и изменения их стоимости растут и продажи машин с пробегом. Если в начале года она не превышала 30%, то в августе на нее пришлось уже более 50% выдач. Всего за 8 месяцев года ВТБ провел более 31 тысячи сделок по автокредитованию на 40 млрд рублей.

"Рынок розничного кредитования растет уже пятый месяц подряд. За июль–август мы выдали больше 300 млрд рублей кредитов физлиц — на 12% больше, чем за весь второй квартал. В августе рост отмечен во всех сегментах, продажи обновили новый рекорд, уступив только февральским значениям, когда розничный сектор переживал неестественный ажиотаж. Подобная активность заемщиков объясняется снизившимся уровнем ставок по кредитам, а также продолжением госпрограмм по наиболее популярным продуктам — ипотеке и автокредитованию. С их помощью сейчас покупается каждая вторая квартира и каждый пятый автомобиль. Рассчитываем, что во втором полугодии продажи розничных кредитов вырастут минимум в 1,5 раза по сравнению с первым, и уже в следующем году мы сможем вернуться на траекторию уверенного роста всего рынка", — отметил Анатолий Печатников.