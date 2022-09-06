ВТБ: рынок рублевых сбережений в России в этом году вырастет на 15%

По прогнозам ВТБ, по итогам 2022 года портфель классических рублевых вкладов физлиц в России может увеличиться до 32 трлн рублей. Рост по сравнению с началом года составит 15% — это в два раза больше, чем год назад. При этом во втором полугодии темп роста существенно замедлится на фоне снижения депозитных ставок и постепенного перехода населения к потребительской модели поведения. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ВЭФ-2022.

Высокие годовые темпы роста рублевых сбережений обусловлены рекордными ставками по вкладам в национальной валюте в первом полугодии, а также существенным падением интереса населения к иностранной валюте. Осенью прирост портфелей замедлится, однако по итогам года объем средств на счетах и вкладах физлиц в национальной валюте увеличится до 32 трлн рублей.

"За последние полтора-два месяца рынок сконцентрировался в рублевых сбережениях, буквально "втянув" в себя вложения из ценных бумаг, иностранной валюты и наличности. И если в прошлом году прирост рынка рублевых сбережений не превысил 7%, то в нынешнем мы ожидаем его уже на уровне 15%", — сообщил Анатолий Печатников.

Одновременно в этом году валютные сбережения населения продолжат уменьшаться. В портфеле классических сбережений доля иностранной валюты по итогам 2022 года составит порядка 10% — вдвое меньше, чем в начале года. Если раньше россияне рассматривали иностранную валюту как относительно стабильный сберегательный инструмент, то сейчас в связи с ограничениями, высокой инфляцией на рынках Еврозоны и США, а также практически нулевыми ставками по валютным депозитам интерес населения к таким сбережениям практически угас.

"Рынок сбережений в 2022 году претерпел существенную трансформацию, вызванную беспрецедентным изменением экономических условий. После снижения ключевой ставки мы ожидаем возврата населения к потребительской модели поведения, когда большая часть дохода пойдет на средние и крупные покупки, а не на депозиты. При этом сберегатели будут гибко управлять своими средствами, используя преимущества вкладов, накопительных счетов и кредитных продуктов. Только за первое полугодие количество клиентов, активно пользующихся несколькими инструментами одновременно, выросло на 65%. Такой активный вкладчик, пользующийся гибридными методами приумножения своих средств, — возможная основа качественно новой клиентской базы российских банков в будущем", — прогнозирует топ-менеджер.

По оценке ВТБ, до конца 2022 года финансовое поведение населения будет характеризоваться расширенным горизонтом планирования — уже сейчас клиенты готовы размещать средства более чем нам на полгода, а со стабилизацией макроэкономической ситуации и улучшением потребительских ожиданий эта тенденция продолжится. В начале следующего года вкладчики будут размещать свои деньги на сроки от 1 года, что окажет позитивное влияние и на банковскую систему в целом.