АвтоВАЗ и FESCO договорились о развитии интермодальных перевозок из стран АТР в Тольятти

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Российская автомобилестроительная компания АО "АвтоВАЗ" и транспортная группа FESCO ("FESCO") в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере интермодальных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Владивосток в Тольятти, где расположен завод - производитель легковых автомобилей.