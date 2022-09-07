Экс-главу управления потребрынка Тольятти задержали по подозрению во взяточничестве

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В среду, 7 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления потребрынка администрации Тольятти по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.