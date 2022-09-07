Экс-главу управления потребрынка Тольятти задержали по подозрению во взяточничестве

В среду, 7 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления потребрынка администрации Тольятти по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с февраля по декабрь 2021 г. подозреваемый получил от директора ООО топливную карту на сумму более 108 тыс. рублей. Это вознаграждение предназначалось за то, что чиновник закрыл глаза на нарушение. Фирма вела деятельность на землях общего пользования без договора аренды участка.
Подозреваемый задержан.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...