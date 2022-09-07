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ВТБ внедряет новую систему защиты клиентов от кредитных мошенников

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ разрабатывает систему для защиты клиентов от оформления кредитов под воздействием мошенников, которая будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах кредитного процесса: от подачи клиентом заявки до получения денежных средств. Если угроза для клиента будет выявлена, то технология остановит выдачу кредита, предотвратив вывод денег на счета мошенников. Об этом заявил на ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В основе системы будет лежать скоринговая модель, которая позволит банку оценивать кредитные заявки с точки зрения потенциального влияния мошенников на действия клиента. Используя "базу знаний", включающую информацию из нескольких источников, искусственный интеллект будет выявлять отклонения от стандартного поведения заемщика. Они могут сигнализировать о том, что к интернет-банку или мобильному приложению клиента получили доступ злоумышленники, либо заемщик уже оказался под влиянием очередной "кредитной легенды" мошенников и не оценивает свои действия на должном уровне. Если число таких сигналов будет критическим, скоринг-модель выдаст отрицательное решение по кредитной заявке, остановив преступную схему.

Новая технология будет применяться не только в дистанционных каналах, но и в офисах банка. Нередко "мошеннические" кредиты оформляются в отделении под воздействием приемов социальной инженерии. Для системной борьбы с этим ВТБ намерен расширить полномочия сотрудников, которые смогут отказывать в выдаче кредита при наличии убедительных доказательств о влиянии мошенников на действия клиентов.

"Схема с "мошенническими" кредитами сейчас является главной угрозой для клиентов. Попадая под "гипноз" злоумышленников, они не просто теряют свои средства, но и остаются с миллионными долгами перед банками. К сожалению, списанием таких долгов проблему не решить: значительная часть потерянных клиентами средств остается на совести "кредитных мошенников". Как всегда, мы призываем бороться не с последствиями, а с причиной этого "позорного" явления, чтобы при выдаче кредита быть уверенными, что заемщик действует по собственной воле. Новый функционал позволит нам дополнительно защищать минимум 2 млрд рублей клиентских средств ежегодно, значительно сократив ущерб от действий злоумышленников", — комментирует Анатолий Печатников.

ВТБ также планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт. По оценке банка, такой опцией захотят воспользоваться несколько сотен тысяч пользователей ВТБ Онлайн.

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