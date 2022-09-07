ВТБ предлагает снижать ставку по программе семейной ипотеки при покупке квартир площадью от 65 кв. метров. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ВЭФ-2022. На сегодняшний день базовая ставка по программе установлена Правительством на уровне 6%, при этом ее эффективность может вырасти при снижении ставки даже на 1 п. п. для ипотеки на квартиры большой площади.

Семейная ипотека сегодня является одной из самых востребованных госпрограмм среди российских заемщиков. Свои жилищные условия благодаря ей с 2019 года смогли улучшить более 372 тыс. семей, оформивших ипотеку на 1,3 трлн рублей. При этом спрос населения по семейной программе все больше смещается в сторону квартир большей площади. По статистике ВТБ, доля таких объектов составляет не менее 10% и может увеличиться в дальнейшем при улучшении условий госпрограммы.

"Для покупки квартир большой площади российским семьям нужен серьезный стимул, которым может стать принцип дифференцированной ипотечной ставки. По семейной ипотеке ставка с нынешних 6% может быть снижена, к примеру, на 1 пункт. Это особенно актуально при рождении детей и дополнительных расходах. В ВТБ каждая десятая ипотечная сделка банка приходилась на квартиры от 65 "квадратов" в рамках программы "Больше метров — ниже ставка". Заемщики снижают свой регулярный платеж, меньше тратят на переплату и в конечном счете — могут позволить себе жить в просторных квартирах, где у каждого ребенка будет свое личное пространство для жизни и развития. Застройщикам это позволит планировать квартиры большей площади уже на этапе проектировки возводимого дома, чтобы обеспечить своих клиентов качественным новым жильем", — комментирует Анатолий Печатников.

В рамках текущих условий семейной ипотеки льготные кредиты доступны семьям, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился один ребенок или несколько детей. ВТБ ранее предложил отменить это ограничение и сделать программу доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет. Кроме того, программа может быть продлена на несколько лет, чтобы охватить ее условиями большее число российских семей.

ВТБ за все время реализации семейной ипотеки выдал по ней около 350 млрд рублей кредитов. В этом году каждая третья сделка по программе в России проходит в ВТБ, при этом программа занимает до половины всех выданных жилищных кредитов банка по госпрограммам.

Кредит в рамках "семейной ипотеки" ВТБ предлагает по ставке от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в банке жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. В рамках Дальневосточной ипотеки многодетные семьи могут оформить в ВТБ кредит всего под 0,1% (также с учетом зарплатного обслуживания в банке хотя бы одного из родителей).