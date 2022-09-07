Альфа-Банк предложил самую низкую ставку на вторичное жилье

Размер ставки составит 8%.

Для этого нужно оставить онлайн-заявку на ипотеку и подключить платную опцию "Хочу ниже". С ней ставка будет 8% (7,9% для зарплатных клиентов) на весь срок.

Сумма кредита — до 70 млн. Срок — до 30 лет. Оставить заявку можно на сайте.