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Музыка Культура

Цифровое поколение таланта. Драгоценный "металл"

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музыка меняется, появляются новые жанры и звучания. Кто создает новые тренды и насколько они отличаются от массового продукта времени? Молодой исполнитель Илья Казаков, выступающий под псевдонимом Elder Melder, пишет и лирические песни, и вещи в жанре трэп-метал. Он уверен, что границы не могут быть жесткими - ни в творчестве, ни между людьми.

Фото: предоставлено автором

"Псевдоним я наугад получил - в генератор никнеймов вбил свою кличку "Старый" - на английском получилось "Elder", и выдало Welder, Melder, Gelder, - говорит Казаков. - Первое было "Сварщик", второе "Вещатель" с немецкого. Первый ник уже был занят какой-то немецкой компанией, поэтому взял Elder Melder - и перевод есть, и рифма имеется".

По образованию Илья - специалист по рекламе и связям с общественностью. Сейчас он находится на военных сборах, готовясь стать выпускником военного учебного центра родного Самарского университета. Поступая туда, он даже не представлял себе, что его музыку будут слушать в армии, а там она действительно популярна. Кстати, пригодились и знания, полученные в центре, где он учится ремонту радиооборудования самолетов, - для записи музыки они не лишние.

"Желание заниматься творчеством у меня появилось в период карантина, когда мы с другом на дешевый микрофон записывали треки в жанре memphis, - вспоминает Казаков. - Но свой музыкальный проект я выстроил в жанре trap metal, где нужно кричать под электронные биты. Это довольно жесткий жанр, но у него есть своя целевая аудитория, мои песни слушают спортсмены, солдаты, металлисты и… мексиканцы - как-то через приятелей-иностранцев музыка туда докатилась. А второе направление - лирическое, эти вещи я записываю со знакомым афроамериканцем, и они пришлись по душе спокойной молодежи - зумерам".

Все это требует постоянной включенности в рабочий процесс. Илья пересылает гигабайты данных: демоверсии песен, клипы, сниппеты и даже мультфильмы, которые тоже рисует сам. Необходимо держать связь и со слушателями, и с продюсером, мониторить прослушивание песен и продвигать их, создавать рекламу. Кроме того, молодой человек общается на нескольких языках с коллегами и знакомыми с дальних континентов, используя для этого мессенджеры.

"Я хочу устанавливать коннект со всеми - с Западом, с Востоком, с Югом, - делится планами Илья. - Дважды должен быть лететь выступать в Америку, но вмешалась пандемия. Уверен, что такая возможность еще будет. А пока продолжу заниматься тем, что хочется. Люблю читать, рисовать - восемь лет занимался в художественной школе и самостоятельно перешел от бумаги к компьютеру, занимаюсь 3D-моделированием. Кстати, свой клип я снял сам, возможно, выйдут и другие. Думаю, что выпущу альбом и мультик, а потом уже буду вкладывать в рекламу и развивать страницы".

F.A.Q

ЧТО ТАКОЕ ТРЭП-МЕТАЛ?

Трэп-метал - фьюжн-жанр, который сочетает в себе элементы трэп-музыки и метала, а также элементы других жанров. Он характеризуется искаженными битами, речитативом из хип-хопа, жёстким вокалом и низко настроенными гитарами.

Узнать больше о том, чем живут молодые, активные и увлеченные жители Самарской области и как применяют в своем деле цифровые технологии, можно в нашем специальном проекте.

Гид потребителя

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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