16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Акции "Тольяттихимбанка", принадлежащие Сергею Махлаю, выставлены на торги за 2,8 млрд рублей ВТБ: подписка на авто в среднем на 20% выгоднее покупки машины Банк "Открытие": паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцев В Поволжье на 19% увеличился объем транзакций через интернет-эквайринг от Сбера Спрос на карту "120 дней" от банка "Открытие" вырос за неделю в 1,6 раза

Банки Финансы

Юбилей РСХБ: пластиковые карты банка выданы 10 миллионам человек

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк оформил банковскую карту своему 10-миллионному клиенту, ее обладателем стал житель Красноярского края.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Почти каждый 14-й россиянин воспользовался услугами нашего банка. Для нас это показатель доверия клиентов - городских и сельских жителей по всей стране. Наша сеть включает более 1500 отделений. Более 66% из них расположены в малых городах и на сельских территориях, в которых на 100% обеспечен доступ к современным финансовым услугам. Во всех точках обслуживания мы реализуем единый клиентоориентированный подход и предлагаем востребованные продукты и услуги, удовлетворяющие потребности самых широких слоев населения", - отметил на полях ВЭФ официальный представитель Россельхозбанка Глеб Дворецкий.

Банк постоянно развивает и актуализирует продуктовую линейку, предлагая своим клиентам лучшие финансовые решения. В Россельхозбанке применяется разнообразная линейка банковских карт, объединяющая привлекательные условия обслуживания и выгодные предложения и обеспечивающая безопасность их использования. Держателям карт Россельхозбанка доступны все возможности комплексного банковского обслуживания. Помимо традиционных карт для розничных клиентов, большой популярностью пользуются карты для корпоративных клиентов, которые упрощают ведение малого бизнеса. Сегодня банк предлагает клиентам широкий ассортимент карточных продуктов: более 35 разновидностей карт и тарифных планов.

Для клиентов, которые планируют поездки за рубеж, Россельхозбанк рекомендует выпуск кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay. При этом можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США. С начала 2022 года было выпущено более 158 тысяч карт UnionPay и кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay. С начала основного отпускного сезона, то есть с 1 мая, российские туристы - клиенты РСХБ совершили по ним около 1 млн операций более чем в 112 странах мира.

Заявку на выпуск кобейджинговой карты "Мир"-UnionPay можно подать через мобильное приложение, на сайте и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям карт доступны скидки и акции.

Одна из самых популярных линеек платежных карт РСХБ - карты "Амурский тигр". Они присутствуют во всех сегментах карточных продуктов банка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и другие. Проект реализован совместно с АНО Центр "Амурский тигр" при поддержке администрации президента РФ в 2014 году. При совершении покупок онлайн РСХБ перечисляет часть доходов на защиту занесенных в Красную книгу тигров. Россельхозбанк эмитировал более 60 тысяч карт "Амурский тигр". Около 150 млн рублей с операций оплаты по картам "Амурский тигр" было перечислено в АНО "Центр "Амурский тигр" в рамках программы "Их судьба в наших руках".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2