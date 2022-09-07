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Общество

В парке Победы выловили безнадзорных животных

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 сентября, сотрудники подрядной организации осматривали парк Победы в Советском районе Самары. На повестке дня стояли вопросы отлова и содержания безнадзорных животных: жители соседних с рекреационной зоной домов пожаловались на агрессивных собак и попросили принять необходимые меры. Участники рейда оценили обстановку в парке, рассмотрели различные аспекты проблемы и выбрали оптимальные пути ее решения.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, законодательством предусмотрены отлов бездомных животных исключительно гуманными способами, стерилизация и вакцинация, чипирование, а затем выпуск на прежние места обитания. Исключение составляют животные, которые проявляют немотивированную агрессию. Согласно закону, они должны пожизненно содержаться в приютах. Однако выпуск животного после вакцинации и стерилизации не всегда купирует угрозу для населения. Так, недавно в парке одна из собак напала на ребенка и укусила его.

По мнению основателя и директора ООО "ФлагманВет" Инны Тарасенко, проблема безнадзорных животных имеет ярко выраженную социальную окраску: некоторые горожане жалеют бездомных животных, заботятся о них и подкармливают, что не устраивает другую часть самарцев, которые уверены, что бродячие животные могут быть опасны и их пребывание в местах отдыха нарушает законное право людей на комфортное времяпрепровождение.

"Сегодня у нас был первый опыт, когда мы попытались на одной площадке организовать и примирить две противоборствующие стороны - людей, которые опасаются за жизнь и здоровье своих детей на территории парка Победы, и "волонтерский коллектив", который длительное время опекает животных. Ранее ситуация приняла серьезный оборот: был укушен ребенок и, соответственно, его родители выступают против соседства отдыхающих с собачьей стаей. Совместно мы выработали общее решение: собаки будут определены в приют на длительное проживание, пока им будут искать хозяев. В приюте для питомцев создали подходящие условия пребывания, поставили утепленные будки", - отметила Инна Тарасенко.
Отлов собак происходил гуманно, с применением седативных средств, при этом удалось избежать эмоциональных потрясений как для гуляющих в парке людей, так и для тех, кто оберегал собак в парковой зоне.

Как подчеркивают специалисты, регулярный отлов собак преследует несколько целей: благодаря ему жители могут чувствовать себя в большей безопасности, агрессивные или больные животные покидают места массового скопления людей, ведется их учет и общий мониторинг ситуации. Эта мера значима для безопасности как безнадзорных, так и имеющих хозяев животных - нередки случаи, когда напуганные люди стремятся устроить самосуд и разбрасывают в местах отдыха отравленную пищу-приманку.
"Когда у собаки есть клипса на ухе, это говорит о том, что у нее есть право на проживание в городе. Мы будем и в дальнейшем продолжать лечить, кормить и навещать тех собак, которых курируем. Конечно, проблема есть, и ее необходимо решать более глобально, поскольку в парке обитают примерно 10 особей - диких собак без клипс, и есть недовольные горожане с детьми, которые боятся животных", - говорит волонтер Светлана.

Сегодня в приют отправились две особи.

По словам Инны Тарасенко, которая уже несколько лет занимается спасением и лечением бездомных животных, ключевое значение в решении этой острой проблемы имеет глубокий социальный конфликт между некоторыми жителями и зоозащитниками, а также обилие фальшивых новостей и инфоповодов, сеющих панические настроения и провоцирующих агрессию людей. Для эффективного разрешения ситуации обществу необходимо выработать консолидированное решение - бороться с проблемой безнадзорных животных, не забывая о гуманности, и сделать подобные выезды привычной практикой.
"Уверена, что чем больше будет подобных рейдов, тем людям будет понятнее, чем мы занимаемся, ведь эта работа имеет специфические правила и условия выполнения, которые должны устраивать обе стороны", - резюмировала Инна Тарасенко.

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