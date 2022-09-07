Программа лояльности Новикомбанка стала лауреатом премии журнала Retail Finance

В августовском рейтинге банковских программ лояльности журнала the Retail Finance приняли участие 20 банков. Новикомбанк занял четвертое место c программой лояльности "Бонусы".

Рейтинг лояльности журнала the Retail Finance охватывает программы лояльности крупнейших российских банков и публикуется журналом The Retail Finance два раза в год. Цель рейтинга — предоставлять финансовому сообществу стороннюю профессиональную оценку внедренных программ лояльности для улучшения качества клиентского обслуживания. Рейтинг составляется на основе разработанной журналом методики оценки бонусных программ банков. При определении лучших маркетинговых предложений эксперты учитывают следующие критерии: размер начисляемых бонусов, количество партнерских программ, выбор товарных категорий, удобство управления программой и использования баллов, отзывы пользователей и пр.

В этом рейтинге впервые учитывался понижающий коэффициент за ухудшение условий программ лояльности. Данный критерий был применен к программам ряда крупных банков, которые в ответ на решение ЦБ о заморозке эквайринговой комиссии на уровне 1% понизили ставки по начисляемому кешбэку/бонусам или как-то иначе ухудшили условия своих программ. В отличие от многих других банков, Новикомбанк не менял условия по программам "Кешбэк" и "Бонусы".

Программа лояльности Новикомбанка "Бонусы" позволяет клиентам получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок по карте. Механизм начисления и списания бонусов максимально прозрачен — чем выше категория карты и объем покупок, тем больше вознаграждение. Накопленные бонусы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов-партнеров и путешествия (авиа и ж/д билеты, бронирование номеров в отелях) на сайте программы лояльности.

Программу можно подключить к любой рублевой карте Новикомбанка. Для удобства клиентов предусмотрены различные каналы подключения — в Мобильном приложении банка, при посещении офиса банка, через звонок в контакт-центр или через персонального менеджера в организации, где держатель карты получает зарплату.

Для держателей карт Новикомбанка также действует программа лояльности "Кешбэк". По данной программе Новикомбанка клиентам возвращается до 5% от суммы покупок. Процентная ставка кешбэка зависит от объема покупок по карте, а также от типа и категории карты. Начисление повышенного процента кешбэка (5%) предусмотрено за покупки, совершаемые в избранных категориях, устанавливаемых банком. До 30 сентября держатели карт Новикомбанка смогут получить повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг из категорий "Развлечения", "Сувениры" и "Цветы".

"Предоставление клиентам максимально выгодных условий по бонусным программам — один из основных принципов розничной стратегии Новикомбанка. Стоит отметить, что наши программы лояльности позволяют клиентам значительно сэкономить на своих тратах. Мы учитываем потребности держателей карт Новикомбанка и стараемся сделать условия по нашим программам максимально выгодными для них. Иногда нужны годы, чтобы завоевать лояльность клиентов, поэтому мы решили не ухудшать условия бонусных программ, чтобы сохранить лояльность наших клиентов", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.