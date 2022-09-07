ВТБ начал тестировать цифровые рубли для покупки ЦФА

ВТБ приступил к тестированию покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Об этом на ВЭФ-2022 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Запуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует запустить уже в следующем году. Для этого клиентам нужно будет зарегистрироваться в приложении ВТБ Онлайн в качестве пользователя официальной платформы цифрового рубля Банка России и открыть цифровой кошелек, после чего — обменять безналичные рубли на цифровые со своего банковского счета. Затем в ВТБ Онлайн клиенты банка смогут переводить цифровую валюту другим пользователям платформы, независимо от того, клиентами какого банка они являются.

"Цифровой рубль — инструмент, выгодный для всех участников рынка, в том числе для наших розничных клиентов. С его помощью клиенты смогут удобнее распоряжаться своими финансами, например, переводить деньги и расплачиваться в магазинах даже без интернета. За сохранность денег в электронном кошельке отвечает государство, поэтому технология является максимально безопасной. По нашим оценкам, после запуска цифрового рубля денежный оборот в России может ускориться на 3-7%, при этом итоговые показатели будут зависеть от удобства платформы и готовности платежной инфраструктуры", — сообщил Анатолий Печатников.

"Повышение качества и доступности финансовых услуг является приоритетным направлением работы ВТБ. Мы поддерживаем введение цифрового рубля и считаем, что целевое направление его использования и доступность на отдалённых и малодоступных территориях расширят возможности как для клиентов ВТБ, так и для самого банка. Отсутствие процентных ставок на остатки средств в цифровых рублях при обеспечении процентным доходом и бонусными программами средств внутри банка не приведёт к оттоку средств с банковских депозитов", — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Архитектура платформы "Цифрового рубля", разработанная Банком России, позволяет клиенту единожды и быстро зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.

Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.

В феврале ВТБ и ПСБ провели первое успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии платформы "Цифрового рубля" Банка России.