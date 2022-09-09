Русский Оззи Осборн Владимир Резников выпустил музыкальный альбом

Композитор Владимир Резников выпустил новый альбом "Философ – рок".
В конце августа на самарской студии "ПолЕрмо" была завершена запись всех концептуальных треков.
Так получилось, что выпуск альбома совпал с выходом нового альбома Оззи Осборна. Сам Владимир Резников находит много совпадений с известным рок-музыкантом и называет себя "русским Оззи Осборном".
Оказалось, что их дни рождения совпадают, но только с разницей в 14 лет, и философия поэзии также имеет много общих корней. Но если для Оззи Осборна рок-музыка — это судьба, профессиональное занятие и бизнес, то для композитора Владимира Резникова музыка — это всего лишь хобби, которое дает возможность выразить свои взгляды на процессы в мире с помощью иносказательных приемов. К этим же приемам прибегала и группа Black Sabbath, откуда начал свой путь Оззи: у них и торжество готики, и тяжелейшие гитарные рифы, и покорность судьбе.
Альбом "Философ — рок" включает в себя 11 треков. Вот некоторые из них: "Я люблю эти игры" — о манипуляции человеческими эмоциями, "Перевоплощение" — о метаморфозах мировой власти, "Ангел- хранитель" — о поиске человеком своего ангела, "Страх" — песня о страхе человека, который следует за ним в течение всей жизни.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!