Русский Оззи Осборн Владимир Резников выпустил музыкальный альбом

Композитор Владимир Резников выпустил новый альбом "Философ – рок".

В конце августа на самарской студии "ПолЕрмо" была завершена запись всех концептуальных треков.

Так получилось, что выпуск альбома совпал с выходом нового альбома Оззи Осборна. Сам Владимир Резников находит много совпадений с известным рок-музыкантом и называет себя "русским Оззи Осборном".

Оказалось, что их дни рождения совпадают, но только с разницей в 14 лет, и философия поэзии также имеет много общих корней. Но если для Оззи Осборна рок-музыка — это судьба, профессиональное занятие и бизнес, то для композитора Владимира Резникова музыка — это всего лишь хобби, которое дает возможность выразить свои взгляды на процессы в мире с помощью иносказательных приемов. К этим же приемам прибегала и группа Black Sabbath, откуда начал свой путь Оззи: у них и торжество готики, и тяжелейшие гитарные рифы, и покорность судьбе.

Альбом "Философ — рок" включает в себя 11 треков. Вот некоторые из них: "Я люблю эти игры" — о манипуляции человеческими эмоциями, "Перевоплощение" — о метаморфозах мировой власти, "Ангел- хранитель" — о поиске человеком своего ангела, "Страх" — песня о страхе человека, который следует за ним в течение всей жизни.