Депутата Госдумы попросили разобраться в гибели рабочего на нефтебазе Самарской области

В среду, 7 сентября, на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришли родные погибшего на нефтебазе в Кинельском районе Самарской области. Они попросили взять на контроль разбирательство в причинах трагедии.
Как следует из представленных документов, несчастный случай произошел на производственной площадке по сливо-наливным работам ООО "АНБ" на ул. Селикатная, 5 в пос. Алексеевка в декабре 2020 года. Погиб там сотрудник ООО "Авто-Транс".
"Супруг загрузился и уехал в командировку, поругался с оператором ООО из-за того, что на ООО, с которым, насколько мне известно, работодатель Журавлев заключал договоры о перевозке сырой нефти, ему не заливали сырую нефть три часа, грозились выгнать за то, что он приехал без специальной одежды. В связи с тем, что нефть не приняли из-за присутствия в ней воды, он приехал обратно. Мы разговаривали по телефону в тот момент, когда ему постучали и велели заливаться. До конца смены ему оставался один рейс, он не торопился. Обещал перезвонить через час, но не перезвонил. Тогда я позвонила сама, но трубку взял сотрудник скорой помощи и сказал, что муж упал на базе", — сообщала позже жена погибшего в показаниях суду.
По данным правоохранителей, мужчина полез на бочку, чтобы вскрыть пломбу, но сорвался. Он получил тяжелые травмы и скончался. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). Под суд отправили директора ООО "Авто-Транс" Николая Журавлева. Но в суде возникли сомнения. В частности, у представителей прокуратуры и родных погибшего появились вопросы о том, почему не привлекают к ответственности представителей нефтебазы.
"Дело в том, что эксперт почему-то не смог определить, что подписи в журналах техники безопасности были не моего отца. Хотя мы предоставили 11 образцов подписи, которые у нас были. Мы уверены, что подписи в журналах принадлежат не отцу. И получается, что вину за произошедшее переложили на умершего человека", — говорит дочь погибшего Алена Сурайкина.
Родные умершего подозревают, что подписи в журналах техники безопасности просто могли подделать после случившегося ЧП. В итоге суд вынес свое решение.
"В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту", — указано в материалах суда Кинельского района Самарской области.
Служители Фемиды направили дело на дополнительное расследование. А депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал взять ситуацию на контроль.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️