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Происшествия

Депутата Госдумы попросили разобраться в гибели рабочего на нефтебазе Самарской области

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 сентября, на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришли родные погибшего на нефтебазе в Кинельском районе Самарской области. Они попросили взять на контроль разбирательство в причинах трагедии.

Как следует из представленных документов, несчастный случай произошел на производственной площадке по сливо-наливным работам ООО "АНБ" на ул. Селикатная, 5 в пос. Алексеевка в декабре 2020 года. Погиб там сотрудник ООО "Авто-Транс".

"Супруг загрузился и уехал в командировку, поругался с оператором ООО из-за того, что на ООО, с которым, насколько мне известно, работодатель Журавлев заключал договоры о перевозке сырой нефти, ему не заливали сырую нефть три часа, грозились выгнать за то, что он приехал без специальной одежды. В связи с тем, что нефть не приняли из-за присутствия в ней воды, он приехал обратно. Мы разговаривали по телефону в тот момент, когда ему постучали и велели заливаться. До конца смены ему оставался один рейс, он не торопился. Обещал перезвонить через час, но не перезвонил. Тогда я позвонила сама, но трубку взял сотрудник скорой помощи и сказал, что муж упал на базе", — сообщала позже жена погибшего в показаниях суду.

По данным правоохранителей, мужчина полез на бочку, чтобы вскрыть пломбу, но сорвался. Он получил тяжелые травмы и скончался. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). Под суд отправили директора ООО "Авто-Транс" Николая Журавлева. Но в суде возникли сомнения. В частности, у представителей прокуратуры и родных погибшего появились вопросы о том, почему не привлекают к ответственности представителей нефтебазы.

"Дело в том, что эксперт почему-то не смог определить, что подписи в журналах техники безопасности были не моего отца. Хотя мы предоставили 11 образцов подписи, которые у нас были. Мы уверены, что подписи в журналах принадлежат не отцу. И получается, что вину за произошедшее переложили на умершего человека", — говорит дочь погибшего Алена Сурайкина.

Родные умершего подозревают, что подписи в журналах техники безопасности просто могли подделать после случившегося ЧП. В итоге суд вынес свое решение.

"В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту", — указано в материалах суда Кинельского района Самарской области.

Служители Фемиды направили дело на дополнительное расследование. А депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал взять ситуацию на контроль.

Гид потребителя

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