Главред журнала "Джаз.Ру" Кирилл Мошков прочтет самарцам лекцию по истории отечественного джаза

В субботу, 10 сентября, главный редактор журнала "Джаз.Ру" Кирилл Мошков проведет для самарцев лекцию по истории отечественного джаза.

Кирилл Мошков — журналист, джазовый обозреватель, писатель, музыкант. Он расскажет про истоки джазовой музыки, ее развития в мире и в нашей стране.

Лекция Кирилла Мошкова пройдет в концертном зале "Универ студии". Это одно из исторических мест джаза в Самаре. Здесь в 60-х годах выступал выдающийся джазовый музыкант Николай Левиновский и оркестр Льва Бекасова.

Время проведения лекции: 12.00 - 17.00 по адресу: ул. Молодогвардейская 151, вход со стороны ул. Студенческий переулок, концертный зал, 3 этаж.

Вход свободный, регистрация - здесь.