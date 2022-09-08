"Роснефть" отмечает Международный день чистого воздуха

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема "Воздух, которым мы дышим", что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

Ответственное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности Компании. "Роснефть" уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для Компании является "Борьба с изменением климата".

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход", основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива и др.

С 2018 года Компания направила более 200 млрд рублей "зеленых" инвестиций на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду в рамках реализации стратегии развития, при этом в 2021 году сумма "зеленых" инвестиций составила порядка 55 млрд руб.

Приоритетное внимание в своей деятельности "Роснефть" уделяет сокращению выбросов метана — парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях Компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Также внедряются методы наземного мониторинга.

Другим важным направлением деятельности Компании является сокращение выбросов в атмосферный воздух. В 2021 году сократить общую массу выбросов загрязняющих веществ удалось на 12%. Результаты достигнуты за счет комплексного подхода в реализации ряда корпоративных программ, предусматривающих своевременную разработку, корректировку и выполнение инвестиционных проектов по созданию объектов природоохранной инфраструктуры: закупки и монтажа природоохранного оборудования, проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и других мероприятий.

Следуя принципам открытости экологической информации дочерние общества "Роснефти" ведут практику установки городских экомониторов — специальных светодиодных экранов, круглосуточно транслирующих данные о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. Информация для мониторов формируется на основании обработки результатов замеров автоматизированных стационарных постов контроля.

"Роснефть" традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия.

Для достижения стратегической цели по снижению углеродного следа Компания провела масштабную подготовительную работу и в июне 2022 года приступила к реализации уникального комплексного лесоклиматического проекта в Красноярском крае, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента.

Кроме того, в рамках VII Восточного экономического форума "Роснефть" заключила договор с Сибирским федеральным университетом о выполнении научно-исследовательских работ (НИР) для методологического обеспечения лесоклиматического проекта.

Существенный вклад в дело охраны окружающей среды вносит и самарский нефтеперерабатывающий завод КНПЗ: за последние несколько лет предприятие снизило воздействие на окружающую среду более чем в 2,5 раза. Это стало возможным благодаря реализации масштабной инвестиционной программы модернизации и технического перевооружения производственных мощностей предприятия. Так, за последние несколько лет на Куйбышевском НПЗ были построены и введены в эксплуатацию три крупных промышленных комплекса: установка изомеризации, установка по производству метил-трет-бутилового эфира, комплекс каталитического крекинга FCC, заменивший сразу три установки предыдущего поколения. Новые ключевые объекты построены с учётом последних изменений в требованиях к промышленной и экологической безопасности, в них применены лучшие природосберегающие технологии, которые позволили значительно повысить показатели экологичности производства. Также в числе значимых природоохранных проектов, реализованных КНПЗ за последние годы, перевод энергетики установок с мазута на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары сырьевых и товарных парков понтонов, сокративших испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров до 99,5%. Куйбышевский НПЗ первым в Самаре установил городские экологические мониторы, на которые в режиме онлайн транслируются данные о состоянии атмосферного воздуха в Куйбышевском районе.