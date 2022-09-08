16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лаборантка Новокуйбышевского НПЗ стала лучшей в Корпоративном чемпионате В Самаре выставлена на продажу АЗС Shell "Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС История с грязной нефтью в "Дружбе" уже обошлась Транснефти в 16 млрд рублей Предложения молодых нефтепереработчиков Новокуйбышевского НПЗ направлены на решение актуальных задач

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Роснефть" отмечает Международный день чистого воздуха

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема "Воздух, которым мы дышим", что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

Фото: www.rosneft.ru

Ответственное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности Компании. "Роснефть" уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для Компании является "Борьба с изменением климата".

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход", основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива и др.

С 2018 года Компания направила более 200 млрд рублей "зеленых" инвестиций на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду в рамках реализации стратегии развития, при этом в 2021 году сумма "зеленых" инвестиций составила порядка 55 млрд руб.

Приоритетное внимание в своей деятельности "Роснефть" уделяет сокращению выбросов метана — парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях Компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Также внедряются методы наземного мониторинга.

Другим важным направлением деятельности Компании является сокращение выбросов в атмосферный воздух. В 2021 году сократить общую массу выбросов загрязняющих веществ удалось на 12%. Результаты достигнуты за счет комплексного подхода в реализации ряда корпоративных программ, предусматривающих своевременную разработку, корректировку и выполнение инвестиционных проектов по созданию объектов природоохранной инфраструктуры: закупки и монтажа природоохранного оборудования, проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и других мероприятий.

Следуя принципам открытости экологической информации дочерние общества "Роснефти" ведут практику установки городских экомониторов — специальных светодиодных экранов, круглосуточно транслирующих данные о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. Информация для мониторов формируется на основании обработки результатов замеров автоматизированных стационарных постов контроля.

"Роснефть" традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия.

Для достижения стратегической цели по снижению углеродного следа Компания провела масштабную подготовительную работу и в июне 2022 года приступила к реализации уникального комплексного лесоклиматического проекта в Красноярском крае, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента.

Кроме того, в рамках VII Восточного экономического форума "Роснефть" заключила договор с Сибирским федеральным университетом о выполнении научно-исследовательских работ (НИР) для методологического обеспечения лесоклиматического проекта.

Существенный вклад в дело охраны окружающей среды вносит и самарский нефтеперерабатывающий завод КНПЗ: за последние несколько лет предприятие снизило воздействие на окружающую среду более чем в 2,5 раза. Это стало возможным благодаря реализации масштабной инвестиционной программы модернизации и технического перевооружения производственных мощностей предприятия. Так, за последние несколько лет на Куйбышевском НПЗ были построены и введены в эксплуатацию три крупных промышленных комплекса: установка изомеризации, установка по производству метил-трет-бутилового эфира, комплекс каталитического крекинга FCC, заменивший сразу три установки предыдущего поколения. Новые ключевые объекты построены с учётом последних изменений в требованиях к промышленной и экологической безопасности, в них применены лучшие природосберегающие технологии, которые позволили значительно повысить показатели экологичности производства. Также в числе значимых природоохранных проектов, реализованных КНПЗ за последние годы, перевод энергетики установок с мазута на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары сырьевых и товарных парков понтонов, сокративших испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров до 99,5%. Куйбышевский НПЗ первым в Самаре установил городские экологические мониторы, на которые в режиме онлайн транслируются данные о состоянии атмосферного воздуха в Куйбышевском районе.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2