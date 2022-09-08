Новикомбанк расширяет периметр кредитования

За восемь месяцев 2022 года Новикомбанк показал положительную динамику по всем ключевым параметрам деятельности. Бизнес-модель банка доказала свою эффективность не только в стабильные времена, но и в условиях беспрецедентной перезагрузки российской экономики.

Новикомбанк показал рост ключевых показателей бизнеса по итогам 8 месяцев 2022 года. Чистая прибыль Новикомбанка выросла на 74% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На 1 сентября 2022 года Новикомбанк демонстрирует высокие показатели эффективности деятельности — ROE составил 26,7% (против 17,6% на начало года). При этом банк продолжает работать над улучшением уровня Cost to income — с начала года он снизился более, чем на 7 п. п. — до 23,99%, что является рекордным показателем на российском банковском рынке.

Основным драйвером роста активов Новикомбанка является кредитование экономики и промышленности. Ключевые направления кредитования — авиационная промышленность, научно-производственная деятельность, судостроение, добывающая промышленность, радиоэлектроника и машиностроение.

С начала 2022 года Новикомбанк активно расширяет периметр кредитования, последовательно наращивая портфель новых клиентов среди ведущих компаний российской экономики. Одним из важнейших стратегических приоритетов работы Новикомбанка традиционно является финансирование предприятий в контуре Ростеха.

Добиться такого результата Новикомбанку помогла бизнес-стратегия, утвержденная Госкорпорацией Ростех, акционером банка, в 2021 году. Ее ключевые параметры: консервативная политика в наращивании кредитного портфеля, максимально эффективное использование ресурсов, расширение клиентского сегмента вне контура Ростеха, поддержание объема капитала, достаточного для покрытия рисков.

"Новикомбанк внимательно следил за ситуацией и заблаговременно выходил из любых активов повышенного риска, поэтому к весне 2022 года мы подошли с балансом, полностью защищенным от проблемных историй. То есть, нас не затронули вопросы значительной валютной переоценки, потери активов в иностранных юрисдикциях, заморозки счетов где бы то ни было. Одновременно в этом году мы смогли быстро освоить новые ниши — как в кредитовании, так и в привлечении новых широко диверсифицированных источников фондирования в значительных объемах и разной дюрации. Таким образом, на сегодня мы имеем высокий запас ликвидности, который позволяет банку активно наращивать кредитование самых высококлассных заемщиков и формировать качественный портфель, внедрять собственные программы поддержки предприятий различной направленности", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаша Елена Георгиева.