За последние сутки загрязнение атмосферного воздуха в мкр Волгарь не зафиксировано

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В четверг, 8 сентября, Приволжское УГМС опубликовало результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с автоматического поста №91, который находится на Софийской площади в мкр Волгарь Куйбышевского района Самары.