За последние сутки загрязнение атмосферного воздуха в мкр Волгарь не зафиксировано

В четверг, 8 сентября, Приволжское УГМС опубликовало результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с автоматического поста №91, который находится на Софийской площади в мкр Волгарь Куйбышевского района Самары.
Пост УГМС фиксирует все превышения в автоматическом режиме.
За период с 7:00 7 сентября по 7:00 8 сентября 2022 года (сутки) случаев превышения предельно допустимой концентрации не зафиксировано.
С 31 августа проводится плановая поверка оборудования, содержание углеводородов (С1-С5) и углеводородов (С6-С10) временно измеряться не будет.
Качество воздуха измерялось при температуре +13,3°С, скорость ветра северо-восточного направления составляла 0,8 м/с.
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Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.