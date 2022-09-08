В Поволжье каждый четвертый покупатель недвижимости в Сбере проводит сделку через сервис безопасных расчетов

За три летних месяца 2022 года почти 26% сделок с недвижимостью, проводимых в Сбере, осуществлялись с использованием "Сервиса безопасных расчетов" Домклик. Только в августе текущего года с данным сервисом было совершено более 5,1 тысячи сделок с недвижимостью в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях.
Сервис безопасных расчетов гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведет деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жилье.
Подключить безопасные расчеты можно как к ипотечной сделке, так и к сделке без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жилье за собственные деньги. В Поволжье за летний период текущего года через сервис безопасных расчетов прошло свыше 1,5 тысячи неипотечных сделок - как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.
Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел "Сделка за свои средства" в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.
"Сервис безопасных расчетов выбирает каждый четвертый клиент банка в Поволжье при совершении сделок с жилой недвижимостью в Сбере. Это дополнительный элемент не только удобства и скорости, но и доверия - когда все участники сделки спокойны и уверены в ее надежности. Такой способ безналичного взаиморасчета между покупателем и продавцом также позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка", - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.