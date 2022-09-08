В Поволжье каждый четвертый покупатель недвижимости в Сбере проводит сделку через сервис безопасных расчетов

За три летних месяца 2022 года почти 26% сделок с недвижимостью, проводимых в Сбере, осуществлялись с использованием "Сервиса безопасных расчетов" Домклик. Только в августе текущего года с данным сервисом было совершено более 5,1 тысячи сделок с недвижимостью в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях.

Сервис безопасных расчетов гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведет деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жилье.

Подключить безопасные расчеты можно как к ипотечной сделке, так и к сделке без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жилье за собственные деньги. В Поволжье за летний период текущего года через сервис безопасных расчетов прошло свыше 1,5 тысячи неипотечных сделок - как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел "Сделка за свои средства" в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

"Сервис безопасных расчетов выбирает каждый четвертый клиент банка в Поволжье при совершении сделок с жилой недвижимостью в Сбере. Это дополнительный элемент не только удобства и скорости, но и доверия - когда все участники сделки спокойны и уверены в ее надежности. Такой способ безналичного взаиморасчета между покупателем и продавцом также позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка", - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.