В амфитеатре площади Славы пройдет фестиваль "Самара open jazz"

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В рамках празднования Дня города в пятницу, 9 сентября, в амфитеатре площади Славы пройдут фестиваль "Самара open jazz" и гала-концерт "От Калининграда до Сахалина".