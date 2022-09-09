Тольяттинец отдал мошенникам около 3 млн руб., чтобы "аннулировать" кредит

В Тольятти 59-летнему специалисту одного из акционерных обществ поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на его имя кредита.

Аферист сообщил, что для этого необходимо оформить кредит на предложенную им сумму и перевести деньги на указанный счет. Мужчина поверил мошеннику и перевел ему частями около 3 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.