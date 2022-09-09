Сбер представил бизнес-сообществу Самарской области собственные практики в области ESG

В Самаре прошел бизнес-завтрак "Цели устойчивого развития и бизнес: проблемы, лучшие практики и перспективы", который был направлен на популяризацию лучших практик бизнес-сообщества региона в области достижения целей устойчивого развития и ESG. Сбер не только выступил соорганизатором мероприятия, эксперт банка также рассказал об опыте внедрения принципов ESG в операционную деятельность компании, о развитии корпоративного волонтёрства и о взаимодействии с НКО региона.
В ходе дискуссий участники затронули такие важные темы, как ESG-трансформация бизнеса на региональном уровне, формирование партнёрства и обмен лучшими кейсами между членами бизнес-сообщества, вовлечение жителей региона в ESG-проекты бизнеса и популяризация концепции устойчивого развития.
По итогам бизнес-завтрака участники договорились создать неформальный ESG-клуб как площадку для обмена опытом и инициирования партнёрских проектов между его членами. В него вошли представители более 15 компаний, общественных и научных организаций. Еще одним из результатов встречи стало решение о создании справочника лучших ESG-практик Самарской области. Он будет способствовать информированию общества и органов власти о проектах в сфере экологической и социальной ответственности, реализуемых компаниями и общественными организациями в регионе.
Встреча проводилась при поддержке и с участием спикеров Поволжского банка Сбербанка, ТПП Самарской области, "Комсомольской правды" и бизнес сообщества региона. Мероприятие прошло в Общественном центре Сбера, который не так давно получил "золотой" сертификат соответствия стандарту "Зеленый офис. Ecogreenoffice". Данный вид сертификации является добровольным и соответствует требованиям постановления правительства РФ "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ".
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.