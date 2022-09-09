РСХБ делает цифровой рывок: количество ИТ-специалистов увеличилось в 4 раза

C 2020 года Россельхозбанк увеличил штат ИТ-сотрудников почти в 4 раза. Сейчас над цифровизацией продуктов банка трудятся более 2300 человек. Важнейшей задачей в настоящее время является перевод всей разработки в конвейер CI/CD.
Развитие банковских технологий набирает обороты, и сейчас ведущие банки предлагают своим клиентам новые цифровые сервисы и продукты, удовлетворяющие максимум потребностей своих клиентов. Россельхозбанк беспрерывно совершенствует и расширяет линейку продуктов, а также команду специалистов в области цифровых технологий, чтобы обеспечить клиентов самыми современными продуктами. Сейчас ИТ-команда РСХБ состоит из сотрудников Департамента информационных технологий головного офиса, дочерней компании РСХБ-Интех, а также кросс-функциональных команд бизнес-подразделений.
"Банк взял курс на Цифровой Суверенитет и увеличивает долю собственной разработки, поэтому нам нужны программисты на современном стеке, имеющие опыт в гибкой продуктовой разработке. С 2020 года количество сотрудников в ИТ-структурах РСХБ увеличилось почти в 4 раза. Банк создал современную платформу для непрерывной разработки и внедрения цифровых решений, которая позволяет выводить новые продукты на рынок ежедневно. Все изменения информационных систем банка, связанные с выпуском новых задач, проходят всестороннюю проверку качества, в том числе с помощью нагрузочного тестирования. В настоящее время важнейшей задачей является перевод всей разработки в конвейер CI/CD, более того, возросла эффективность релизного управления, и теперь релизы выпускаются по 49 ключевым системам (по сравнению с четырьмя системами в 2020 году)", — отметил директор Департамента информационных технологий (ИТ-директор) Россельхозбанка Андрей Хлызов.
РСХБ поддерживает модернизацию и развитие АПК, в том числе сферу технологий: системы сбора, хранения и обработки данных; применяются данные со спутников, датчиков, из операционных и транзакционных систем, а на некоторых фермах и предприятиях процесс производства сельхозпродукции уже полностью контролируется искусственным интеллектом. При этом увеличивается как объем данных, так и потребность в их качественной обработке и достоверных выводах, на которые можно полагаться, принимая решения. Очевидно, что в данной ситуации идет рост вакансий и для ИТ специалистов. В свою очередь увеличение ИТ-состава приводит к повышению производительности и эффективности компании, так, например, к концу 2022 года РСХБ запустит 10 новых цифровых сервисов в экосистеме Своё Фермерство.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.