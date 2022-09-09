Новикомбанк наградил руководство Улан-Удэнского авиазавода

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, развивает всестороннее сотрудничество с предприятиями авиаотрасли. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) банк вручил благодарность одному из ключевых партнеров в регионах — Улан-Удэнскому авиационному заводу.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в присутствии Директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романа Чекушова старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева вручила благодарственное письмо генеральному директору АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Алексею Козлову. Таким образом опорный банк Госкорпорации Ростех отметил успехи предприятия в сотрудничестве при исполнении контрактов в области вертолетостроения в рамках решения задач по укреплению технологической независимости страны.

"Мы знаем, перед заводом стоят амбициозные задачи. Уверены, что спрос на вашу уникальную продукцию многоцелевого назначения будет только расти. Новикомбанк, со своей стороны, продолжит оказывать максимальное содействие и финансовую поддержку одному из крупнейших предприятий авиационной промышленности", — отметила Анна Лаврентьева в ходе торжественной церемонии.

Продукция завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Количество произведённых на У-УАЗ единиц авиатехники превысило 10 тысяч.

Роман Чекушов отметил, что продукция завода высоко вытребована на внешних рынках и текущие показатели по экспорту вносят достойный вклад в реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"В этом году довелось лично посетить производственные площадки завода, ознакомиться с перечнем выпускаемой продукции, провести рабочие встречи с руководством предприятия. Улан-Удэнский авиазавод является одним из флагманов отрасли и его продукция по многим позициям не имеет аналогов в мире", — отметил Роман Чекушов.

На ВЭФ-2022 авиационный завод из Улан-Удэ представил новейший многоцелевой вертолет тяжелого класса — Ми-171А2, который вызвал большой интерес у гостей и участников Форума. Машина способна выполнять полёты в любое время суток в сложных метеоусловиях, в том числе над водной поверхностью. Отечественные двигатели повышенной мощности с цифровым управлением, новейший более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с композитными лопастями позволили повысить скорость и грузоподъемность винтокрылой машины, по сравнению с другими моделями семейства Ми-8,17. Вертолёт может эксплуатироваться при температурах в диапазоне от -50 до +50 градусов и соответствует всем современным требованиям к безопасности полетов.

Новикомбанк развивает эффективное сотрудничество с Улан-Удэнским авиационным заводом по разным направлениям: расчётное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. Кроме того, стороны реализуют программу "Социально-платёжная карта работника Ростеха", которая включает в себя максимальное количество социальных и платёжных льгот и привилегий. Главное преимущество карты в том, что она даёт возможность сотрудникам воспользоваться всеми социальными программами Госкорпорации, а также получать самые лучшие условия по розничным продуктам банка.

В марте 2021 года Новикомбанк открыл дополнительный офис обслуживания в столице Республики Бурятия, вблизи от предприятия АО "Улан-Удэнский авиационный завод". В новом офисе сотрудники У-УАЗ получают банковское обслуживание на специальных льготных условиях. Для их удобства на территории завода установлены банкоматы. При этом снимать наличные денежные средства с карты Новикомбанка без комиссии можно в любых банкоматах сторонних банков по всей территории России без ограничений.