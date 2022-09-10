В Волжском районе спасатели помогли женщине, палец которой застрял в мясорубке

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В пятницу, 9 сентября спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области отправились в пос. НПС "Дружба" с. Лопатино, где у женщины зажало палец в промышленной мясорубке, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ПСС по Самарской области