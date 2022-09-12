Тело мужчины извлечено из озера в п. Козелки в Самаре

В воскресенье, 11 сентября, в 17:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что спасатели ПСС Самарской области извлекли из озера в п. Козелки Красноглинского района тело мужчины, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, личность погибшего устанавливается.